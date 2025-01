Sebestyén Balázs sokkoló vallomása: "Én úgy csináltam bombariadót az iskolában..."

Ahogy azt megírtuk tegnap délelőtt több száz iskolában volt bombariadó, egy fenyegető levél is napvilágot látott, amit jelenleg is vizsgál a hatóság. A rendőrség számos iskolát átvizsgált, de sehol nem találtak robbanószert. A történtek kapcsán több celeb, köztük Köllő Babett itt nyilatkozott lapunknak, aki mint elmondta, a lányát és barátnőit is a családi házukba menekítette. Sebestyén Balázs azonban merészebb történettel állt elő.

Sokan megdöbbentek azon, hogy ezt jó csínynek tartotta gyerekként / Fotó: Markovics Gábor

Ma reggel a Balázsék című rádióműsorban is a bombariadó volt a téma, ennek keretében pedig Sebestyén Balázs bevallotta, hogy ő bizony csinált már bombariadót, puszta viccből.

Én úgy csináltam bombariadót az iskolában, hogy… a tanári mellett voltak ezek a rózsaszín kis telefonok. Fölvettem, bedobtam a húszforintost, és felhívtam lent a portát: bomba van az iskolában. »Halló?, mondom bomba van az iskolában.« A tanári mellett, közben jött a földrajztanár, elment mellettem, én meg ott telefonáltam, nézelődtem

– vallotta be a műsorvezető, akinek a próbálkozása célt ért, kiürítették az iskolát.

De akkor nagyon nagy divat volt, minden hülye gyerek utcai fülkéből fölhívta az adott iskolát és csinált egy bombariadót. Ma már ez nagyon más. Ma már oda jár a gyereked, azért összeszorul a gyomrod, átéltél már egy-két dolgot... Az egész helyzet azért most, az orosz-ukrán konfliktus, meg úgy minden, az európai helyzet, Európai Unióval való csatározás, sok minden van. Szerintem sok felé mutatnak a szálak

– mondta, és bűnbánóan hozzátette, ma már tudja, hogy ezt nem kellett volna megtennie, ma pedig már elképzelhetetlen, hogy valaki ilyesmire vetemedjen.