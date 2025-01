Bombariadó az iskolákban: Baby Gabinak remegett keze-lába

Nálunk én voltam az, aki értesítette a szülőket, mivel SZMK sülő vagyok, az igazgató engem hívott először. Azonnal írtam mindenkinek, hogy aki teheti, az rohanjon a gyerekért. Én is így tettem... Nagyon megijedtem, hiszen ugyan benne van az emberben, hogy ez csak valami kamu, azért nincs az a szülő, aki kockáztatna. A gyerekeim is remegve jöttek elém, és még itthon is egy jó órának kellett eltelnie, mire meg tudtunk valamennyire nyugodni. Most itthon vagyunk és várjuk a fejleményeket. A srácok táskája a suliban maradt, nem tudjuk, mi a teendő. Azok a gyerekek, akikért nem tudtak jönni, a 13. kerületi Szabó Ervin könyvtárban lettek elhelyezve