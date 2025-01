Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a tegnapi bombariadókról, Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséről, és az aktuális gazdasági intézkedésekről is.

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádiónak adott interjút / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnöki interjú természetesen a sokakat lázban tartó bombariadók témájával kezdődött. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban elmondta: dolgozik a Belügyminisztérium a fenyegetések ügyében. Az tegnapi események azt mutatják, hogy az állam a helyén van a rendkívüli helyzetekben is, jól vizsgázott az állam. Szólt arról is, hogy a környező országokban is történtek hasonló fenyegetések, és ott sem sikerült elfogni az elkövetőket.

Addig menjenek a nyomozók, amíg meg nem találják az elkövetőket

- jelentette ki a kormányfő, majd hozzátette: fel kell készülni arra, hogy egy bolond százat csinál. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a jövőben is figyelni kell az esetleges provokációkra. Mindenki megtapasztalta tegnap, hogy biztonságban van. Normális esetben egy ilyen dolgot el lehetne rendezni egy vállrándítással, de mivel Nyugat-Európában folyamatos terrortámadások vannak, ezért itt még a fenyegetéseket is komolyan kell venni - tette hozzá.

Ha beengednénk a migránsokat, akkor nálunk is terrorcselekmények lennének. A migránsokat nem szabad beengedni, az ellenzéki pártok támogatják a migrációs paktumot, ami halálos fenyegetést jelent hazánkra

- mondta a miniszterelnök. Az interjú során szóba került Donald Trump beiktatása is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a győzelem után be is tartotta azt amit ígért. Pontosan azokat az intézkedéseket hozta, amiket Magyarország már meghozott.

A baloldal és Brüsszel pontosan ezekért az intézkedésekért támadta hazánkat

- tette hozzá. Mint elmondta, az elszigetelni próbált Magyarország immáron nem elszigetelt, hanem mi vagyunk a főáram, visszatértünk a történelem főutcájára. "Bár Washingtonban megtörtént a váltás, Brüsszelben még lázadni kell" - fogalmazott.

Mind a migráció, mind a gyermekvédelem ügyében azt mondta Trump, ami részben benne van a magyar alkotmányban.

- hangsúlyozta a kormányfő, majd hozzátette: a távozó amerikai nagykövet és a különböző Soros-hálózatok milliókat osztott szét a hazai ellenzéki szervezetek és médiumok között. Donald Trump hivatalba lépésével ez a pénzcsap elzárult, már csak Brüsszelből tud jönni a guruló dollár. Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy

Brüsszel az uniós polgárok pénzéből támogatja a hazai kormányellenes szervezeteket.

Az energiabiztonság kapcsán azt mondta, hogy bár az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel. A nemzeti kormány kiépítette az Ukrajnát megkerülő vezetékrendszert, valamint összekapcsoltuk a szlovák és magyar vezetékeket - tette hozzá. Ezeket a lépéseket a 2010-es években nagyon sokan támadták, mégis geostratégiai szempontból kiemelkedő lépések voltak ezek. Az ukránok lépései következtében egyébként felmennek az árak - mondta.

Ha rendesen viselkednének az ukránok, akkor nem így nézne ki az energiaárrendszer.

Szólt arról is, hogy a szankciórendszerrel nem sikerült legyengíteni Oroszországot, de például Magyarország elvesztett 7500 milliárd forintot.

Most behúztam a kéziféket a szankciók esetében az unióban

Cikkünk frissül...

A miniszterelnöki interjút itt lehet visszanézni: