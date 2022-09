Barátságból szerelem: Itt vannak Pély Barna titkos esküvőjének részletei

Barátságból lett szerelem: menedzserét vette feleségül Pély Barna. A népszerű énekes csak néhány napja árulta el: tavasszal összeházasodtak szerelmével, Évivel.

„Ma van az első szülinapod a feleségemként.”

– köszöntötte őt Instagramom. A Bors megkérdezte, miért pont így jelentették be az örömhírt.

– Sokáig egyáltalán nem akartam, csak a barátainknak elárulni. Nem számoltam azzal, milyen kényelmetlen ezt titkolni. Úgy éreztem, Évi szülinapja egy jó alkalom arra, hogy megköszönjem neki, velem van, és közben közhírré tegyük, hogy a kapcsolatunkban szintet ugrottunk.

A szerelmesek az esküvő pontos részleteit továbbra sem árulják el, csak ennyit: „egy szép tavaszi napon történt”.

A néhány közzétett fotó felhőtlen jókedvről árulkodik, ám kis híján meghiúsult a tündérmesébe illő nap.

– Közvetlenül a nagy nap előtti héten átestünk a covidon is, és majdnem át kellett tenni az egész ceremóniát, de pár nappal a szertartás előtt már negatív volt a tesztünk.

Nászútra még nem volt idejük, sokat dolgoznak, hamarosan beköltöznek új lakásukba is. Egyelőre a családgyarapítás nem szerepel napirenden, de nem vetik el a közös gyermek gondolatát.

A gyermekáldást majd az élet eldönti. Ha átadják a lakást, akkor a vendégszobából már könnyedén csinálunk babaszobát

– árulták el.

Barnának és Évinek is ez a második házassága, a Bors arról is megkérdezte őket, mit fognak most másképp csinálni.

– Minden kapcsolat, illetve házasság más, ezért más kihívásokkal találkozunk. Ebben a kapcsolatban talán jobban védjük magunkat és egymást is. Véd és dacszövetség a miénk.

A leleplező Instagram-bejegyzés

„Ma van az első szülinapod a feleségemként. Büszke vagyok és boldog, mert boldoggá teszed minden napom. Közös életünk legjobb döntése volt, amikor néhány hónappal ezelőtt egy meghitt szertartás keretein belül szűk körben, kimondtuk azt a bizonyos boldogító igent. Köszönöm, hogy vagy nekem, Isten éltessen sokáig, Évi!”

– vallott Pély az Instagramon, ahol azt is elárulta, a vagány esküvői fényképek az Etyeki Kúrián készültek, a H1 Stúdió jóvoltából.