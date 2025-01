Most jött: tragikusan fiatalon elhunyt a magyar zenész, gyászba borultak a szívek

Január 12-én, negyvenhárom éves korában meghalt Horváth Márton zenész, aki Hó Márton néven jelentette meg dalait – tudatta Facebook-oldalán testvére, Horváth Tamás.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem Horváth Márton Hó Márton 2025 január 12-én 43 éves korában elhunyt.

A búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást.

- írta a gyászoló testvér.

Hó Márton a magyar alternatív zenei színtéren alkotott. Szólóban is zenélt, illetve zenekart is alapított Hó Márton és a Jégkorszak néven, utóbbinak tavaly tavasszal volt a legutolsó koncertje - írja a langolo.hu, ahol korábban több cikke is megjelent az elhunytnak.