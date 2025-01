Kemény döntést hozott meg Mikó István: "Eleget dolgoztam az életem során"

Mikó István boldogan mesélt arról, hogyan találta meg a tökéletes egyensúlyt a hetvenes évei közepére. A népszerű színész, aki máig több darabban játszik elmondta, hogy miből szeretne többet, illetve kevesebbet az élete jelenlegi szakaszában, valamint arról is mesélt, hogy mennyire fontos számára a közönséggel való interakció, estéről estére.

Mikó István több időt szeretne testmozgással tölteni (Fotó: Ványi Ákos / City Magazin)

Mikó István többet szeretne mozogni

– Éppen megfelelő arányban van pihenés és munka is az életemben. Ebben a korban már a pihenés jobban előtérbe kerül az ember életében. Eleget dolgoztam az életem során, most egy kicsit beosztom az időmet. Nem azt mondom, hogy nem szeretek dolgozni, csak most egy kicsit jó így. A szabadidőmben elsősorban olvasok, zenét hallgatok – kezdte a 74 éves Mikó István, aki élete egy bizonyos területén szeretne változtatni.

Igaz, a mozgás kevesebb az életemben, abban kéne változtatnom. Kicsit aktívabban kellene élni, több séta és biciklizés rám férne.

– tette hozzá a Jászai Mari-díjas színművész, aki már elégedett jelenlegi munkáival, szívesen csinálja azokat és nem vágyik új szerepre, ellenben abban biztos, hogy tudna még mit mondani a művészkollégáknak.

A legendás színész mindmáig szereti a közönséggel való találkozásokat (Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap)

Nem igazán szeretne újat, elégedett jelenlegi szerepeivel

– A Turay Ida Színházban van jó néhány darab, amelyben látható vagyok, a kedvencem az Örömszülők. Ez egy kedves vígjáték arról a korról, amelyben én is vagyok. Újat már nem nagyon szeretnék próbálni, ezeket a meglévő színdarabokat jól csinálni. Azt hiszem, abban a korban vagyok, hogy tudok még mit mondani a kollégáknak – fejtette ki a Turay Ida Színház örökös tagja, aki bár rendezett is jó pár darabot, bevallotta, hogy a színészet közelebb áll hozzá. Mikó István természetesen azt is elmondta, hogy miért gondolja így.

Bár, ha alkalom nyílna rá, szívesen rendeznék ismét, mégis a színészet az, amit szívesebben csinálok. Szeretem a nézőkkel való mindennapi találkozásokat, máig érdekes számomra, hogy soha nincs két egyforma közönség. Amikor színészként behúzza az ember a friss közönséget, annál kevés felemelőbb dolog van. Próbálja segíteni a nézőt, hogy azonosulni tudjon a darabbal, annak bármelyik szereplőjével, ezzel elérve a katarzist

– árulta el Micimackó magyar hangja Mikó István.