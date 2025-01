Mint ismert, az emberek már a Dancing with the Stars alatt azt találgatták, hogy Mihályfi Luca és táncpartnere, Hegyes Berci egy pár alkothat. Majd amikor kiestek a műsorból, maguk vallották be, hogy együtt vannak. Ám nemrégiben egy csúnya pletyka kapott szárnyra, miszerint máris szakítottak, de később rácáfoltak a szóbeszédre.

Mihályfi Luca megint megmutatta szexi oldalát / Fotó: Nánási Pál / TV2

Mihályfi Luca most egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen egyedül látható, de ennek jó oka volt. A csinos énekesnő ugyanis egy fotózáson volt egy mosodában. A képeken szexi fekete bőrszerkóban, és fehér szőrmekabátban látható, a tekintete pedig egyenesen magával ragadó...

Piszkos szennyes

- írta sejtelmesen a bejegyzésében Mihályfi Luca.