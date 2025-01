Meghan Markle 11 évesen látta a jövőjét: minden valóra vált

Noha már a Suits – vagy ahogy itthon ismerik: Briliáns elmék – című sorozatnak köszönhetően is elég sokaknak ismerősen csengett Meghan Markle neve, kétségtelen, hogy abban a pillanatban tett szert visszavonhatatlanul a világhírre, annak minden pozitív és negatív hozadékával együtt, amikor beházasodott a brit királyi családba. Ekkor még mindenhol életre kelt tündérmeseként hivatkoztak a színésznő és Harry herceg házasságára. azonban nem sokkal később jött a kegyetlen igazság: a pár 2020-ban bejelentette, hogy nem csak az uralkodócsaládban betöltött szerepükről mondanak le, de az Egyesült Királyságot is elhagyják. Már ekkor sejteni lehetett, hogy komoly dolgok húzódnak meg a háttérben, és nem is kellett túl sokat várni a szennyest kiteregető interjúkra, dokumentumfilmekre és önéletrajzi könyvre. Mára már koránt sem cseng olyan jól Harry és Meghan neve, mint korábban, azt azonban nem lehet mondani, hogy ne lennének ismertek gyakorlatilag a világ minden táján.

Meghan Markle pontosan tudta már általános iskolás korában is, hogy sokra fogja vinni. Nagyon sokra Fotó: AFP

Előre látta a jövőt Meghan Markle?

De térjünk csak vissza Meghan gyermekkorába! 11 évesen a következő levéllel búcsúzott akkori általános iskolai igazgatójától:

Amikor majd gazdag és híres leszek, és megírom az életem történetét, beszélni fogok Önről és az iskoláról, hogy a világon mindenki megismerje

– írta.

Később, már hercegnéként vissza is látogatott a volt iskolába, ahol elő is került a jövendőmondó levél, mi9nt ahogy azt a 2022-es Netflix-dokuban is láthattuk – idézte fel a Mirror.