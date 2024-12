Harry herceg újabb hatalmas pofonba szaladt bele

Noha esküvőjükkor még megelevenedett tündérmeseként emlegették Meghan Markle és Harry herceg történetét, és a brit királyi család népszerűségi listáján is igencsak előkelő helyet foglaltak el, amióta 2020 elején bejelentették, hogy visszavonulnak az uralkodói teendőktől, majd pedig hogy Nagy-Britanniát is elhagyják és az Egyesült Államokba költöznek, egyre rosszabb a renoméjuk. Ne szépítsünk: botrányt botrány követ náluk, melynek egy részéről bizony ők maguk tehetnek, köszönhetően a szennyest kiteregető interjúknak, vagy épp Harry kemény hangvételű önéletrajzi könyvének, máskor azonban egyszerűen csak akaratlanul szaladnak bele egy-egy komolyabb pofonba, mint ahogy azt tette most a sussexi herceg.

Ismét kiderült: Harry herceg a lehető legrosszabbul döntött Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kínos, ami kiderült Harry hercegről

Harry herceg és Meghan Markle is szószólója a mentális egészségnek, támogatják is az ilyen szervezeteket – amivel nincs is semmi baj, sőt! Sajnos azonban nem mind arany, ami fénylik: Harry ugyanis egy olyan, kifejezetten a mentális egészségre fókuszáló szervezet, a BetterUp tagja 2021 tavasza óta, méghozzá vezető pozícióban, amely szervezet alkalmazottjai cseppet sem rózsás munkakörülményekről számoltak be. Egész konkrétan a "toxikus" és a "pszichológiailag nem biztonságos" jelzők hangzottak el az 5 milliárd dollárt kezelő szervezet volt és jelenlegi alkalmazottjainak szájából – írja a Daily Star. Megint más úgy fogalmazott, hogy "mindenki kényelmetlenül érzi magát és retteg", illetve hogy a szervezet vezetői nem rendelkeznek morális tartással.

Mondanunk sem kell, ezek a lehető legrosszabb kritikák, amik egy mentális egészséggel foglalkozó szervezetet érnek. Úgy tűnik, először a saját portájukon kellene tisztogatniuk. Kétségtelen, hogy ezen hírek Harryre is rossz fényt vetnek, hiszen nem csak a nevét adja a BetterUphoz, de tevékenyen részt is vesz a működésében, sőt, egyes cikkek arra engednek következtetni, hogy fizetett pozíciót tölt be a BetterUpnál.