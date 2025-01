Megtörte a csendet Meghan Markle közeli barátja

Az utóbbi időben újabb csapások érték Meghan Markle-t, hiszen Harry herceg feleségének a pusztító Los Angeles-i erdőtüzek miatt el kellett halasztania új sorozatának a bemutatóját, majd jött a Vanity Fair cikke, amelyben egykori alkalmazottak tálaltak ki róla.

Meghan Markle barátja a könyvében üzent a hercegnének / Fotó: CraSH / Northfoto

Ám most végre egy kis pozitív dolog érte őt, ugyanis Meghan Markle közeli barátnője, Lindsay Jill Roth megható üzenettel dedikálta új könyvét a sussexi hercegnének. A tévés producer és rendezvényszervező szívből jövő üdvözlést írt Meghan számára legújabb, Romances and Practicalities című művébe: A Love Story (Maybe Yours!) in 250 Questions című kötetbe, amely a héten jelent meg.

Úgy tudni azonban, hogy a Harry herceg felesége még nem olvasta a megható üzenetet, amelyet Lindsay azért írt, hogy kifejezze barátnőjének a „mély hűségét és megértését”.

Meghan Sussex, Meg, az, hogy barátok vagyunk, és ennyi év után még mindig ugyanazt gondoljuk ugyanabban az időben - függetlenül attól, hogy mekkora távolság van köztünk -, a kedvenc részem a mi megbonthatatlan kötelékünkben. Mindig ott vagyunk egymásért, osztozunk a mély hűségben és megértésben - bármit elmondhatnék neked, és minden rendben lenne. A szívedet hordozom (a szívemben hordozom)

- olvasható a könyvbe írt dedikációban.