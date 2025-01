Szőke bombázóval videózták le az éjszakában L.L. Juniort, nekimentek a kommetelők

Ahogy arról a Bors már a héten beszámolt, L.L. Junior Dominikán lazít éppen a barátaival, hogy mesés környezetben és szikrázó napsütésben tegye túl magát a Dárdai Blankával történő (újabb) szakításon, ami most már véglegesnek tűnik.

L.L. Junior Dominikán igyekszik túltenni magát a szakításon (Fotó: Markovics Gábor)

A zenész a minap roppant fontosnak találta az Instagramon is megmutatni, mennyire jól érzi magát barátai társaságában a festői környezetben. A fotóhoz fűzött bejegyzésével pedig egy kicsit oda is szúrt Dárdai Blankának, eszébe jutott ugyanis, hogy jelenlegi tartózkodási helye akár egy női név is lehetne!

- Egy női név, amiért mindnyájan odavagyunk és sosem csalnánk meg…Dominika

– vetette oda L.L. Junior a fotóhoz, amin a medencében feszít.

Közben persze Dárdai Blanka sem tétlenkedik. Az énekesnő a pletykák szerint összejött a bokszedzőjével, Dániellel, és bizony könnyen lehet, hogy épp vele síel Ausztria hófedte csúcsain.

Az egykori szerelmesek között láthatóan beindult egy kis virtuális adok-kapok, amiben most épp Junior jár az élen. Ő ugyanis szerda éjjel is vette a fáradtságot egy bölcsnek szánt, 24 órán át elérhető bejegyzésre, amiből az is kiderül, hogy a rapper nagyon szereti Márai Sándort.

− Minden elmúlik. Nem személyekhez kötődünk, ahogy Márai is megmondta, - nincs is igazi - csak érzelmekhez kötődhetünk és szép emlékekhez, max azok tarthatnak érzelmileg fogságban, de csak egy ideig, ugyanis....minden elmúlik

- tette közzé L.L. Junior a keretes szerkezetbe foglalt bölcseletet, az alatta látható videóban pedig egy rejtélyes, szőke hajú bombázóval táncol, hogy még zavarosabb legyen az üzenet.

L.L. Junior kiverte a biztosítékot a netezőknél

Bár a szóban forgó bejegyzés talán mostanra feledés homályába merült volna, a Redditen garázdálkodó, sasszemű netezők tettek róla, hogy ez ne így történjen. Így, annak rendje és módja szerint, a tánccal vegyített bölcselkedés felkerült a közösségi oldalra, és nem várt indulatokat váltott ki. Többen is akadnak, akik szerint Junior nincs éppen jó állapotban, és így nem is szabadna posztolgatnia.

− Annyira kellemetlen ez az ember. Most úgy vergődik, mint amikor 11 évesen szerelmi bánatom volt, és kiírtam MSN-re - vélekedett egy csípős nyelvű hozzászóló.