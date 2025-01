Liptai Claudia üzent az ítélkezőknek: betegsége sem állíthatja meg a munkában

Egyike azon hazai hírességeknek, akik nem csak választott hivatásukban, hanem több területen is jeleskednek. Liptai Claudia amellett, hogy rendszeresen játszik, műsort vezet, a Sztárban Sztár All Stars-ban zsűrizik, vagy éppen önálló estjével járja az országot. Így előfordul, hogy akkor is helyt kell álljon, amikor egy civil már régen beteget jelentett volna.

Liptai Claudia zsűritagként is tökéletesen állt (ült) a kamerák elé – Fotó: Szabolcs László

Liptai Claudia rejtélyes kórral küzd

Liptai Claudia Instagram-oldalán szentelt egy hosszabb videót annak, aminek nem szeret: az élet negatív oldalának. Mint mondta, nem panaszkodni akar, de a közelmúlt eseményei erre sarkallják.

Felidézte, hogy szeptemberben kórházba került súlyos övsömörrel, ő pedig lelkiismeret-furdalással gondolt arra, hogy azokban a napokban nem képes fellépni a Hölgyválasz című darabban Molly szerepében. Kitért arra, hogy sokszor megkapja, hogy erre vállalkozott, pedig dehogy!

Mikor elkötelezte magát a pálya mellett nem tudta, hogy ebben a szakmában nem lehet beteg, hiába van rossz napja, vagy történik valami szomorú az életében, akkor is menni kell. Ez menet közben vált világossá számára. Ennek ellenére ő megy és csinálja. Úgy is, hogy napok óta valamilyen gyomorbántalom kínozza – a videón egyébként nem látszik, hogy gyengélkedne, szóval le a kalappal a művésznő előtt – és gyógyszert vesz be, mielőtt a színházba indulna.

Liptai Claudia üzent az ítélkezőknek

Mint oly sok művészt, őt is viszi a lendület, hajtja az adrenalin, amikor felgördül a függöny. A műsorvezető hozzátette: ő akkor is a legtöbbet hozza ki magából a színpadon, ha éppen csak jártányi ereje van.

Éppen ezért arra kért mindenkit, akinek esetleg ítélkezni támadna kedve, ha például nem egy adott szereposztással megy egy darab, nézzen magába, vajon képes lenne-e a művészek után csinálni ezt? Igaz, ami igaz, egy civil foglalkozásban könnyen megteheti az ember, hogy betelefonál, és betegszabadságot vesz ki, de egy művész a legvégsőkig hajtja magát, ahogyan legutóbb Kern Andrással is előfordult.

Ahogyan Claudia is kiemelte, ő ezt nem teheti meg; az előadóművészeknek akkor is a közönség az első, ha részükről ez emberileg éppen csak lehetséges.