Kulcsár Edina hatalmas örömhírt jelentett be, de kislánya betegsége és a szívszorító temetői fotók beárnyékolták

Varga Márk G.w.M és Kulcsár Edina családja folyamatosan foglalkoztatják a rajongókat, így szinte nem telik el nap, hogy ne kapna szárnyra róluk valamilyen pletyka. De a mozaikcsaládban immár 6 kisgyermek van, így a szülőknek nem sok ideje marad az álhírekkel foglalkozni. Most mégis kivételt tettek és bejelentésükkel véget vetettek a találgatásoknak.

Kulcsár Edina válásáról pletykálnak a rajongók, ehelyett ő újabb örömhírt osztott meg Fotó: Bánkúti Sándor

Már hetek óta suttogják a követőik, hogy Kulcsár Edina és G.w.M válása a küszöbön áll, ugyanis a celebpár viszonya megromlott. Ez persze valószínűleg csak rosszindulatú pletyka. Erre újabb bizonyíték az a fotó is, amit Kulcsár Edina Instagram-oldalán osztott meg a minap. Ide kattintva megtudhatod, milyen örömhírt közölt. A találgatások onnan indultak ki, hogy Kulcsár Edina gyerekei mellett tölti a legtöbb idejét, míg férje a zenei karrierjén dolgozik. Így a párt igencsak ritkán látni együtt, ez persze teljesen érthető négy – olykor hat – kisgyerek mellett. És ha ez nem lenne elég, G.w.M felesége most Nina betegsége miatt még nehezebb napokat él át. Itt el is olvashatod, mit tudunk a kislány állapotáról.

Vajna Tímea férje 6 éve halt meg, szomorúan telt az évforduló Fotó: Bánkúti Sándor

A szomorúság nem csak a Kulcsár-Varga családban ütötte fel a fejét a héten, ugyanis Andy Vajna özvegye számára is ezek voltak az év legnehezebb napjai. Nem elég, hogy az Vajna Tímea háza is veszélybe került a Los Angelesi tűzvész miatt, de épp hétfőn volt Andy Vajna halálának évfordulója is. Meg is mutatjuk, hogy nézett ki aznap a 6 éve elhunyt filmmogul sírja.

Nem csak Kulcsár Edina tett bejelentést

Jákob Zoli exe, Hajnal Betti is meghúzta a váratlant, és elárulta, olyasvalakivel jött össze, akire senki sem számított. A Nagy Ő győztese nemrég szakított, de úgy tűnik, máris rátalált a szerelem, ám nem egy ismeretlen férfi személyében. Innen megtudhatod, ki az.

Jákob Zoli volt párja újra szerelmes, kiderült kivel van együtt Nagy Ő Betti Fotó: TV2

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is erre a hétre időzített egy váratlan lépést. Mint kiderült, a fiatal énekesnő egy időre elhagyta Magyarországot, azt azonban nem árulta el, mikor tér vissza. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy hova utazott, azt viszont nem, hogy kivel, de biztosan nem egyedül. Lehet, hogy egy titokzatos új szerelemről van szó? Itt a bizonyíték.