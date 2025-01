"Neked modellnek kellett volna lenned" - Köllő Babett sosem volt még olyan gyönyörű, mint az új képén

Rengeteg rajongója van Köllő Babettnek, aki több műsorban is bebizonyította már, hogy rendkívül szórakoztató, hatalmas a szíve, ráadásul annyira gyönyörű, hogy egyenesen magára tapasztja a nézői tekinteteket. A követői már jól tudják, hogy a közösségi oldalán rendszeresen oszt meg magáról figyelemfelkeltő fotókat – most is így tett a rajongói legnagyobb örömére.

Köllő Babett / Fotó: Szabolcs László

Sokak szerint Köllő Babett az egyik leggyönyörűbb magyar celeb. Ezt bizonyítja az is, hogy neki nem kell vetkőznie, villantania ahhoz, hogy záporozzanak a posztjaihoz a dicsérő kommentek, hiszen most is mondhatni "átlagos" ruhában pózolt, mégis olyan szép szavakkal illették őt Instagramon, hogy azt rengetegen megirigyelhetnék.

Hoppá! Milyen kis szépike valaki😍🔥 Neked MODELLNEK kellet volna lenned!🥰 Nagyon gyönyörű szép vagy 😘❤️😘❤️😘❤️ Nagyon Vonzó 😮😮 Szerelmem most is csodálatos vagy Szia kedves álomszép, meseszép, csodaszép, gyönyörű szép, tündérszép Babett.

– írták a kommentelők.

Itt lehet megtekinteni Köllő Babett legújabb képét, amin sokak szerint szebb mint valaha: