20 év házasság után Köllő Babett megszólalt a válásról - már megnézte a lakásokat

Hajdú Péter beszélgetős műsora sokak kedvence, ebben ugyanis hazánk leghíresebb sztárjai ülnek le vacsorázni, és közben elmesélnek magukról szinte mindent. Hajdú Péter vendége most Köllő Babett volt, aki többen között az házasságáról is vallott.

Hajdú Péter felelevenítette, hogy Köllő Babett-tel kapcsolatban olyan hírek terjedtek, miszerint önálló műsort kap a TV2-n, majd ezt elhalasztották. Később azt nyilatkozta,hogy ez az év a „csend éve” lesz. Babett szerint ennek most vége, és kész visszatérni.

Babett és Péter régi fehérneműs képeket is nézegettek, Babett pedig elárulta, hogy teljesen neki nem kellett levetkőznie. A legdurvább az volt, hogy oldalról látni lehetett a mell formáját, de ennél többet nem mutatott.

Összevesztünk miatta, ez volt a szakításuk fő oka – árulta el Babett az akkori szerelméről.

– árulta el Babett arról, hogy már 20 éve együtt van a férjével, akit 2005-ben ismert meg.

Azt is elmondta, hogy bizony ők is szoktak veszekedni, amire Babett is hajlamos hevesen reagálni. Elmondta, hogy volt, hogy semmi nem indokolta ezeket a veszekedéseket, egyszerűen csak a másik agyára megy az ember egy hosszú kapcsolat során.

Van az az út, hogy na most azonnal elváltok, vagy valamit kezdtek az életetekkel. Elkezdtük nézegetni a lakásokat, hogy hogyan oldhatjuk meg, hogy én külön költözzek

- árulta el Babett.