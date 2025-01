Hoppá: elcsattant egy csók Király Linda és Jákob Zoli között, mindent vett a kamera

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli még A Nagy Ő című műsorban is szerencsét próbált, hogy megtalálja élete szerelmét, de sajnos nem járt sikerrel. Azóta se lehet tudni, hogy pontosan mi zajlik a magánéletében, foglalt-e a szíve, vagy randizgat-e valakivel – de most kikerült az internetre egy videó, ami egyből beindította a pletykagyárat.

Jákob Zoli / Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoli az új termékeit mutatta be Király Lindával, és erről természetesen videó is készült. A felvételen mutatják, hogy az énekesnő felcsenget az üzletemberhez, aki nagy örömmel nyitja ki neki az ajtót és öleléssel üdvözli őt – aztán olyan dolog történt, amire valószínűleg senki sem számított, még talán ők sem.

Jákob Zoli köszönésnél megcsókolta Király Lindát.

Király Linda / Fotó: Mate Krisztian

Még mielőtt bárki azt hinné, hogy titokban összejöttek és így jelentették be a kapcsolatukat, gyorsan tisztázzuk, hogy csupán a véletlen műve volt a "csókocska", ugyanis Jákob Zoli üdvözlő puszija ment kicsit félre az énekesnő szájához, ezért is lepődtek meg mindketten – bár úgy tűnt, hogy Király Linda nem botránkozott meg túlzottan a dolgon, még nevetett is egy nagyot.

Itt lehet megtekinteni az elcsattant csókról készült videót: