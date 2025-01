Váratlan fordulat: magára hagyta a szerelme Király Lindát

Király Linda fiatalkori szerelme, Simon a nyáron érkezett először a magyar fővárosba, hogy újra megpróbálják, vajon működik-e köztük a férfi-nő kapcsolat, vagy maradnak csak barátok. A próbálkozás végül tökéletesre sikerült, újra egymásba szerettek és ma már boldog párkapcsolatban élnek, bár közel sem hétköznapi módon. Több ezer kilométer választja el őket egymástól, három hónapos ciklusokban tudnak csak létezni.

Király Linda hosszú évek után először ölelte meg a szerelmét a nyáron (Fotó: Bors)

Így él Király Linda és Simon

Simon turista vízummal utazhat Magyarországra, ami úgy néz ki, hogy három hónapot itt tölt, majd három hónapra haza kell utaznia, aztán következhet egy újabb három hónapos együttlét. Lindának és a zenei producerként dolgozó férfinak ez így egyelőre megfelel, bár még ebben a közel sem könnyű helyzetben is újabb és újabb kihívás elé állítja őket az élet. Így történt most is: Simon három hónapra érkezett december 30-án, de 2025. január 14-én váratlanul máris haza kellett utaznia. Ez bizony komolyan megviseli érzelmileg az énekesnőt.

Simonnak váratlanul haza kellett utaznia (Fotó: Király Linda)

Mint arról lapunk elsőként értesült, Simonnak egy komoly munka miatt kellett „hazaugrania” Amerikába.

Teljesen váratlanul jött a telefon, hogy lenne egy komoly megbízatás, aminek Simon nyilvánvalóan nem tudott ellenállni: Snoop Dogg-gal lesz egy közös projektje

– mondta el a Borsnak Király Linda.

Ez egy nagyon komoly munka, fel sem merült egyikünkben sem, hogy nem vállalja el. Ilyen ez a szakma… Ha jön egy felkérés, menni kell. Úgyhogy Simon kedden hazaugrott egy hétre, utána viszont siet vissza hozzám.

– meséli az énekesnő, aki a „hazaugrásról” úgy beszél, mintha a szomszéd kerületbe kellett volna mennie a férfinek.

Lindától természetesen azt is megkérdeztük, hogy milyen volt hosszú évek után először szerelmesen szilvesztereznie?

A szilveszterünk csodálatos volt, kettesben elutaztunk vidékre, illetve hármasban, mert a kiskutyám is velünk volt. Aztán elsején hazajöttünk és meglátogattuk a családomat, Simon ugyanis Viktor öcsémmel nagyon jó barátságban van, régen látták egymást. Tökéletes volt minden, nagyon jól éreztük magunkat

– válaszolta Linda.