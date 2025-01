Horváth Éva balin szenvedett súlyos motorbalesetet még ősszel, pont a születésnapján. A modellnek a lábszárcsontja és más egyéb csontok (összesen öt helyen) törtek el a lábán. A híresség a mentőben tért magához, és azt mesélte, hogy amikor lenézett a lábára, megkérdezte a mentősöket, hogy ez az ő lába-e? A csontok úgy álltak ki belőle, mint a faágak... És, ha ez nem lenne elég: a kórházban súlyos fertőzést kapott, ezért haladéktalanul hazautazott, hogy a magyarországi orvosok próbálják menteni a menthetőt.

Horváth Éva mentővel érkezett Magyarországra / Fotó: Mediaworks archív

Horváth Éva steril szobában

A Horvát Éva baleset híre villámgyorsan járta be az országot, nagyon sokan vannak, akik aggódnak az egészsége miatt. Van is miért izgulni, hiszen a modell már korábban elmondta, hogy az orvosok egyáltalán nem biztosan abban, hogy meg tudják menteni a végtagot. A tét tehát hatalmas! Éva jelenleg egy budapesti kórházban fekszik, steril szobában, és csak remélni tudja, hogy a szakemberek találnak megoldást a problémájára. A híresség hétfőn reggel újra híreket közölt a követőivel, az emberek csak most tudták meg, hogy ma reggel újra műtőasztalra fekszik. Immár negyedszer. Horváth Éva lába tehát még mindig veszélyben van.

Egy mindössze huszonnégy óráig elérhető Instagram story-ban a következőt írta: