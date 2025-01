Keserédes bejelentést tett Horváth Éva, eljött az idő

Valószínűleg már mindenkihez eljutott a hír, hogy pár hete súlyos motorbalesetet szenvedett Balin Horváth Éva, aki már egy több órás műtéten is túl van, jelenleg is kórházban kezelik. A rehabilitációját nagyban nehezíti, hogy baktérium van a sérült lábában – most abban reménykedik, hogy meggyógyul, hiszen akár szörnyű következményei is lehetnek ennek a fertőzésnek.

Horváth Éva / Fotó: TV2

Horváth Éva rendszeresen tudatja a rajongóival, hogy éppen milyen az állapota, mit csinál, mik a gondolatai. Nemrég elárulta, hogy elkezd tanulni, ugyanis fitoterapeuta szeretne lenni, most pedig a gyógyulásának egy újabb mérföldkövéhez érkezett – az egykori szépségkirálynő ezt egy keserédes poszttal jelentette be.

Habár a baktérium még jelen van :( a lábam terhelését elkezdtük 💪

– írta Horváth Éva a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amin az látható, hogy járókerettel ugyan, de újra elkezdett járni.

Ez nagyon jó, hiszen így erősödni tud a balesetet szenvedett lába, és így talán a baktériumot is könnyebben sikerül legyőznie Horváth Évának. A követői sok sikert és mihamarabbi gyógyulást kívántak neki – Rubint Réka azt üzente neki, hogy "Nagyon ügyes vagy Évi! Nagyon szorítok !!!❤️❤️❤️", Vásáry André pedig ezzel a kommenttel támogatta őt:

Na kisanyam 2 het es 12 cm tusarkuban ropod🥰👍🏻🙏🏻

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva videóját: