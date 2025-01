Nem titkolják már: Válik a TV2 sztárpárja!

Házasság első látásra Szabi és Judit volt az egyik páros, akik a TV2 kísérlete végén úgy döntöttek, folytatják a kapcsolatukat. Egy ország szurkolt a szerelmeseknek, hogy ne csak pár hónapig tartson ez a románc, azonban a rajongói imák most nem hallgattattak meg, ugyanis Szolnoki Szabolcs az Instagram-oldalán bevallotta: Fecső Judit és ő már nem egy pár!

Azt egyelőre nem tudni, hogy a pár mikor tett pontot a kapcsolatuk végére, az viszont szinte biztos, hogy Szabi már maga mögött hagyta a múltat, hiszen az OnlyFans bizniszét is elindította. Eddig mindenki azt gondolta, hogy Judit volt olyan nagyvonalú, hogy végignézte, ahogy férje egy erotikus oldalon mutogatja magát, de így már szinte biztos, hogy a szakítás után indulhatott el a gyémántmágnás új üzlete.

És ez még semmi! Szabi ugyanis az OnlyFans-oldalán egy fiatal lánnyal nyomul, akiről már lapunknak is mesélt korábban. Ő egy 24 éves magyar-francia modell, aki nem mellesleg az asszisztense is Szabolcsnak, viszont most, hogy a férfi újra szingli, beindultak a találgatások, hogy mégis mi lehet köztük a munkakapcsolaton túl...

– Vannak olyan fotók és videók, amelyeken meztelen vagyok, vagy éppen innen-onnan kivillan valami, de abszolút a jóízlés határain belül. Egyébként továbbra is együtt dolgozom az amerikai céggel, akik most kitalálták, hogy kellene mellém valaki, ezért küldtek női ruhákat is.

Időközben meg is találtam a párom, Sophie személyében, aki egy francia-magyar modell, és nem mellesleg az asszisztensem szerepét tölti be. De mindenki megnyugodhat, ez csupán munkakapcsolat, semmi több

– nyilatkozta alig egy hete Szabolcs.