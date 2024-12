"Egy 10-est rád kéne költeni" – Megcsináltatná felesége fenekét és az arcát a TV2 sztárja

Házasság első látásra Judit és Szabi kapcsolata hol éppen fent, hol éppen lent van, ám egy biztos, mindketten szórakoztató jelenségek a TV2 nézői szerint. Már csak azért is, mert a páros előszeretettel húzza egymás agyát, s bár néha összevesznek, sokszor a humor segítségével tudják kommunikálni egymás felé az igényeiket. Így tett most Szolnoki Szabolcs is, aki közölte a feleségével, hogy 10 gurigát rá kéne költeni még a műtőasztalon, hogy mindenhogy tökéletesen nézzen ki. Ahogy az üzletember fogalmazott: egy AMG Mercedest is lehet bőven tuningolni.

Fotó: TV2

Házasság első látásra Judit kés alá feküdne férje kedvéért?

Házasság első látásra Szabi: Egy 10-est kéne rád költeni

No, ahogy említettük, Szabi azzal poénkodott, hogy feleségére ráférne egy kis "ráncfelvarrás", annak ellenére is, hogy nagyon dögösnek tartja Juditot. A férfi mégis azt szeretné, hogy kedvese vörös hajra váltson, majd utána feküdhetne is a műtőasztalra, hogy a mellében implantátumot cseréljenek, a fenekét még kerekebbre varrják, a hasán maradt nem létező felesleget pedig betöltsék az arcába. Hagyunk most egy kis időt ennek a feldolgozására...

Most, hogy mindenki vett két mély levegőt, át is adjuk a szót a gyémántmágnás Mr. Szabinak.

Menj el a fodrászomhoz, legyél szép. Nem leszel egy kicsit vörös?

– tette fel a kérdést feleségének, mire egyértelmű választ kapott. Judit ugyanis nem hajlandó átfestetni a haját, ellenben az egyéves évfordulójukon lehet róla szó. Na, itt szabadultak el Szabolcs gondolatai...

"Egy jó csajnak tartalak, egy szép nőnek, csak egy 10-est kéne rád költeni. De mivel van pénzed, én tudok jó dokit Bécsben. Beszálazzák az arcod, a fenekedből meg oldalról kivesznek egy kis zsírt, és betöltik a kerek részébe. Amúgy minden jó rajtad, csak maximalista módon ragozom a dolgokat. Ha már itt tartunk, mellből is nagyobb kéne, egy 800-as. Ja, és akkor a hasadról lerántják még azt a kis felesleget, és a zsírt beinjektálják az arcodba. Tudod, egy AMG Mercit is fel lehet tuningolni" – sorolta el őrült gondolatait az üzletember, aki aztán javított egy kicsit a helyzetén, és a fényes jövőjükről is mondott pár mondatot.

Ha a kapcsolatunkat megéljük úgy, mint párkapcsolat, akkor utána Seychelles-szigeteken elveszlek egy gyémántgyűrűvel. Ez így lesz! Most ez nem igazi lánykérés volt

– tette hozzá a Házasság első látásra 2024-es évadának sztárja.