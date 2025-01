Házasság első látásra Reni elárulta, melyik volt a kedvenc pillanata Brumival

Házasság első látásra Reni nyertesként szállt ki a műsorból, hiszen férjével, Brumival mindketten igennel válaszoltak a végső döntésnél. A házastársak sorsáról egyelőre nem tudni, hogy alakult, bár már nem kell rá sokat várni, hogy kiderüljön.

Házasság első látásra Reni és Brumi két igennel döntöttek egymás mellett (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni: „Ez egy fontos pillére volt a kísérletnek”

A csinos feleség úgy vágott neki a műsornak, hogy már korábban is jókora követőtáborral rendelkezett, így nem meglepő, hogy azóta is aktívan jelen van a közösségi médiában. Reni követői kérdésekre válaszolva árulta el például, hogy imád a szabadidejében családjával, barátaival találkozni, kutyájával lenni, edzeni, videókat gyártani, kézműveskedni és sorozatokat vagy filmeket nézni, de megválaszolt olyan kérdéseket is, amelyek a műsorral kapcsolatosak voltak, például, hogy még mindig tériszonyos, sőt az összes többi fóbiája is köszöni szépen, megvan.

De vajon mi a helyzet Brumival? Hiszen Reni a döntés pillanatában korábban úgy nyilatkozott, hogy “összezuhanás közeli állapotba került”, annyira izgult, ezzel pedig férje, Brumi sem volt másképp. Reni őszintén reagált a sokakat foglalkoztató kérdésre is, miszerint tényleg nem láthatták-e egymást a döntés előtt.

Valóban így volt és nem is kommunikálhattunk egymással, hiszen ez is fontos pillére volt a kísérletnek, hogy mindenki egyedül , külső hatások nélkül hozza meg a döntését.

Noha a két igen után boldog házaspárként távoztak a műsorból, azóta mégis sokszor összeboronálják Renit valaki más egykori férjével.

Házasság első látásra Reni és Brumi nyertesként, boldogan távoztak a műsorból egymás házastársaként (Fotó: TV2)

De mit szól ehhez Reni?

– Legalább én is mindig megtudok valami újat magamról. Kedvesek Zoli rajongói, hogy elfogadnának a párjaként, de nem vagyunk együtt sem Zolival, sem Mikivel és más párjával sem alkotok egy párt. A szereplő társaimmal kizárólag baráti viszonyt ápolok, de a követőink továbbra is számíthatnak majd közös tartalmakra.

Az egyik hozzászóló azt is megkérdezte Renitől, mi a kedvenc emléke Petivel, amire a híresség meglepő választ adott: