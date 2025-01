Házasság első látásra Reni: „A hűség az egy döntés”

A Házasság első látásra idén is óriási sikert aratott a tévénézők körében, Reni és Brumi kapcsolata pedig igazi happy enddel végződött. Bár egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, hogy azóta is jól működő frigyben élik-e mindennapjaikat, Reni azért nem tűnt el a közösségi médiából, mi több, igyekszik minél több érzését megosztani követőivel.

Házasság első látásra Reni: „Számomra az igazi boldogságot a családom jelenti" (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni: „Nem értem, hogy lehet ilyen pletykákat kitalálni”

Reni korábban lapunknak adott interjújában sokat mesélt arról, hogyan élte meg a döntés pillanatait, most pedig 24 óráig elérhető Instagram sztorijában vallott őszintén korábbi párjairól és arról, mi teszi őt igazán boldoggá. Egyik kedves követője például megkérdezte, volt-e olyan kapcsolata, amit nehezen tudott feldolgozni, amire Reni egyértelmű választ adott: – Szerintem mindenkinek volt olyan kapcsolata, amit nehezen enged el és ez az a kapcsolat mindenki életében, amire úgy gondol vissza, hogy ekkor volt a legboldogabb és legszerelmesebb. A szerencsések együtt is maradnak ilyenkor, a kevésbé szerencsések pedig utólag jönnek rá, hogy másképp kellett volna csinálni. Nekem is volt ilyen, és sokáig azt hittem, amikor érkeztek az új kapcsolatok, hogy majd most boldogabb leszek, de ez sosem következett be.

Évek kellettek hozzá, mire ráeszméltem, hogy nem is igazán a személyt nem tudom elengedni, hanem azt az időszakot, amit együtt éltünk meg. A szakítás fájdalma pedig nyilván enyhül egy idő után

– kezdte Reni, aki elárulta azt is, hogy a hűség nagyon fontos számára, egy barátságtalan kommentelő rákérdezett ugyanis, miért várja el, hogy rátaláljon az igazira, amikor ő megcsalja őket. Reni egy cseppet sem jött zavarba, nyíltan megmondta, hogyan vélekedik erről.

Házasság első látásra 2024: Reni és Brumi egymás mellett döntöttek (Fotó: TV2)

Voltam hűtlen, nem tagadom, de az már régen volt, azóta egészen másképp vélekedem erről a dologról. A hűség az egy döntés, ami egészen más értelmet nyert azóta, már nem tenném meg senkivel és nem is miattuk, hanem magam miatt nem, még ha ez furcsán is hangzik. Mert itt a szavadhoz vagy hű és nem a másikhoz és szerintem akkor is az leszel hozzá, amikor ő ezt nem biztos, hogy megérdemli.

S hogy Reni milyen műsorban tudná még elképzelni magát? – A Dancing with the Stars lenne a csúcs, de szeretem a vetélkedőket is, ahol kitartónak kell lenni, például az Ázsia Expressz vagy a Farm.