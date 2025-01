Hajdú Péter: „Tényleg sikertörténet lett ez az év...”

A műsorvezető ezerrel pörgött 2024-ben és ennek meg is lett az eredménye. Finoman szólva is szépen muzsikált, ráadásul nem is zavarja, hogy egy évértékelés tőle óhatatlanul is olyan, mintha ara kérnénk, turkáljon kicsit a saját zsebében, hogy nekünk már ne kelljen. Ez persze nézőpont kérdése, hiszen a sikerekről, büszkén beszélni nem kellemetlen. Viszont tény, hogy képez némi egyenlőségjelet azzal a tejbeaprítós klisével. Nemrég megkérdeztük hát Hajdú Pétert, hogyan értékeli a saját 2024-es évét...

Hajdú Péter és a világsztár Michele Morrone (Fotó: Facebook)

Hajdú Péter mérlegelt: 28 millió, kiütések és KO-k hosszú sora...

– Még van néhány nap az évből, de szerintem innen már nehéz lenne elrontani, így kimondom, hogy ez az év várakozáson felüli eredményeket, sikereket, hozott. Tényleg büszke vagyok a teljesítményünkre. A YouTube-csatornám 28 millió megtekintésnél tart és elképesztő, monumentális projekteket vittünk végig és viszünk folyamatosan. Több, sikeres kampány is köthető a cégemhez. És persze ki kell emelnem a Hell Boxing Kings-et, hiszen annak a komplett televíziós és kampány részét is mi vittük.

Tényleg sikertörténet lett ez az év...

De nyakunkon a 2025, vagyis egy kicsit elcsendesedünk, családozunk, megpróbáljuk tartani a súlyunkat, hogy aztán a jövő évi mérlegelés után jöjjön a következő menet – kezdte egy finom, alig észrevehető visszacsatolással 2024-re Hajdú Péter.

Láng Eszter és Hajdú Péter évek óta boldogok együtt (Fotó: Facebook)

Hajdú Péter: „A magánéletemről szeretnél hallani? Unatkozni fogsz!”

Péter egyébként nem „csak” a netes és képernyős sikereire büszke. Van ugyanis mögötte egy olyan stabil hátország, amiről szintén szívesen beszél, még ha nem is esik túl sok szó róluk, vagyis nem szerepelnek nap-nap után Péter oldalán, vagy a róla szóló hírekben. Nem hát, hiszen nincsenek botrányaik, nem szól a fáma vitákról, lehallgatott házastársakról… Ott csak béke van, nyugalom és szeretet, vagyis csupa-csupa „unalmas”, csöpögős pillanat. Igen, olyasmi, amire mindenki vágyik. Az is, aki „csak feljár ide-oda” kommentelni, hörögni.

– A magánéletemről szeretnél hallani? Unatkozni fogsz… – nevet.