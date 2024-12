Hajdú Péter keményen megsorozta a fideszes politikust

Hajdú Péter nagyon ért a feszültség, vagy inkább a kíváncsiság fokozásához, most pedig rátett egy lapáttal, és közzétette azt a videót, amelyből egyelőre csak annyi derül ki, hogy vendégénél rákérdez a közelmúlt néhány nagyon kemény, a honi politika sűrűjében is zavart keltő témára. Így vendégének szegezi a kegyelmi ügyként elhíresült, nagy port kavart esetre vonatkozó kérdéseit, de szót ejtenek a kegyelmi ügyhöz kapcsolt egyéb személyek érintettségéről is. És persze nem kerülik ki Magyar Pétert sem, ahogy pénteken az is kiderül, hogy a FIDESZ bizonyosan fontos politikusa baráti viszonyt ápol-e Magyarország miniszerelnökével, Orbán Viktorral.

Hajdú Péter nem kímélte a FIDESZ vezető politikusát (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Nem titkolt célunk, hogy a fél ország találgasson

A Bors megpróbálta kiszedni Hajdú Péterből, hogy ki is lesz a vendége a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki epizódjában, de sikerrel nem jártunk. – Több lehetőség is adott, ha egy műsor promóciós videóit készítjük. Most úgy döntöttünk, hogy a vendég alapvető érdekessége okán az elővideóban a kilétét a jótékony homályban hagyjuk. Ennek az indokoltsága rövidesen senki előtt sem lesz kérdés. Nem titkolt célunk, hogy tényleg a fél ország találgasson és kíváncsi legyen a péntek esti, Szemtől szemben alcímet kapó beszélgetésre.

Annyit ígérhetek, hogy nem csak az interjúalany személye, de a feltett kérdésekre adott válaszai is témát adnak majd a médiának, és szerintem ott leszünk témaként a vacsoraasztalok mellett

– kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki bár hajthatatlan marad vendége inkognitójának megőrzése tekintetében, de arról szívesen beszélt, hogyan érezte magát abban az egy teljes napban, amíg a Frizbi TV stúdiójában vendégül látta a kormánypárti politikust.

Hajdú Péter ígéri, nem csak kérdezett, de válaszokat is kapott (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Korábban talán kétszer találkoztunk

– Ez egy elképesztően jól sikerül nap volt. Természetesen, ebben az átpolitizált világban, ha két férfi beszélgetni kezd, óhatatlan, hogy szóba kerül a politika. A vendégem pedig eleve talán az egyik legalkalmasabb ember idehaza arra, hogy olyan kérdéseket szegezzek neki, melyeket mindenki, de tényleg mindenki szívesen feltenne, ha lehetősége nyílna rá. Persze nem hagyjuk ki a megszokott Beköltözve elemeket sem, tehát „jól tartom a vendégemet” és játszani is fogunk. Természetesen tétet is megjelölünk, ahogy mindig – kacsintott Hajdú Péter, sejtetve, hogy humorból, vagy zrikálásból sem lesz hiány a műsorban. De vajon Péter jól ismeri a vendégét, vagy ott a kamerák előtt alakult csak ki köztük egyfajta bizalmi viszony, ami elengedhetetlen egy őszinte beszélgetéshez? – Őszinte leszek, korábban talán, ha kétszer találkoztunk egymással, és sokat mondok, ha néhány perecre teszem az időt, amennyit beszélgettünk.

Kis túlzással tehát az interjú előtt pont annyit tudtam róla, amennyit a híradásokból, vagy a vele készült, nyilván többségében politikai témájú interjúkból láttam

– tette hozzá Hajdú Péter. De tényleg választ kapunk majd a rövid videóban elhangzott kérésekre? Péter szerint igen.