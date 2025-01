Dobó Ági Costa Ricáról: "Csak így érdemes élni"

Négy hónappal ezelőtt Dobó Ági és családja úgy döntöttek, hogy itt az ideje egy hatalmas környezetváltozásnak és Costa Ricára költöztek. Az elmúlt hónapokban Dobó Ági többször is beszámolt a követőinek arról, hogyan telnek ott a mindennapjaik, de azért időbe telt, hogy teljesen megszokja az új, kicsit lassabb tempójú, tengerparti életüket.

Dobó Ági és férje négy hónapja költözött Costa Ricára (Fotó: Szabolcs László)

Dobó Ági Costa Rica-i életéről vallott

Dobó Ági most érzi azt először, négy hónap után, hogy harminchat éves korára képes még ekkorát változni, és igazán otthon éreznie magát egy teljesen másik világban. Erről az érzéséről a közösségi oldalán írt.

– A nap, amikor végleg megérkeztem Costa Ricára. Egy ideig csak ültem a fák alatt az árnyékban, néztem, ahogyan a fiúk tollasoznak, szaladgálnak a homokban, miközben mások sétálnak, a kutyáikkal játszanak, szörföznek, fürdenek az óceánban, és egyszerűen azt éreztem, hogy úúúristen, hát csak így érdemes élni. Élni. Megélni a hétköznapokat is.

Kijönni a partra a munka, iskola után, minőségi időt együtt tölteni, a természetben lenni, beszélgetni, megnézni a naplementét, együtt sportolni, nevetni, játszani.

– írta Dobó Ági. – Annyira szeretek itt lenni. Tudjátok mi a legjobb szó arra, hogy milyen itt élni? Egyszerű. Igazából a természeten, a környezeteden túl nincsenek igazán ingerek. Dolgozol, eszel, alszol, a szabadidődet pedig szinte csak olyan dolgokkal tudod itt tölteni, amivel biztos, hogy "visszaadsz" magadnak. Egyszerű azért, mert nincs rajtad az állandó fogyasztói nyomás, mit vegyél meg, mit dobjál el azért, hogy (feleslegesen) egy újra cseréld, vegyél, vásárolj, siess, ne maradj le. Tárgyakról, eseményekről, hírekről, miközben épp az életről maradsz le... Hogy kényelmesebb-e élni egy fejlettebb helyen? Naná!!! Hogy hiányzik-e néha? Persze, hogy hiányzik... Mennyivel gyorsabb volt otthon minden, amit kigondoltam, akár órák alatt a kezemben volt, ott voltam mindenhol, néha úgy érezve egyszerre akár több helyen is, milyen jól megszokott volt mindez, és mennyire szerettem is. De tudatosan jöttünk egy "lassabb" (elmaradottabb) társadalomba. Azért, hogy lássuk, képesek vagyunk-e lassulni mi is, és, hogy gyermekeink megtapasztalhassanak egy ilyen életformát is, hiszen míg velünk folyamatosan gyorsult a világ, ők már egy olyan tempóba születtek bele eleve, ami eszeveszett... 4 hónap után érzem azt először, ezen a napon, hogy wowww, lehetséges, hogy 36 évesen képes leszek olyan változásra, amit nem is gondoltam, és nem idegesíteni, hátráltatni fog a tempó hiánya, hanem megtanulom értékelni és élvezni is. Imádni. Mert most úgy érzem, imádom!" – fogalmazott Dobó Ági a közösségi oldalán.