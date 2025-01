Curtis nagyon sokat változott az elmúlt években, többek között abban, hogy egy haveri társaságért nem szívesen hagyja magára a kedvesét. Vagyis inkább a nyugalmas hétköznapokat választja, sem mint a féktelen bulizást. Most is így tett, pedig Dominikának, egy olyan szép helynek kellett búcsút intenie, aminek nem sokan lettek volna képesek...

Curtis dominikai nyaralásának búcsút intett, hogy a szerelmével lehessen Fotó: Markovics Gábor

Curtis választása

A zenész január első hetében szállt repülőre, hogy meg se álljon Punta Canaig, a paradicsomi nyaralóhelyig, hogy ott pihenje ki az elmúlt év fáradalmait. A nyaralásra - úgy mint tavaly - most is egyedül ment, a kedvese, Barnai Judit sajnos az év ennek az időszakában nem tud szabadságra menni. Persze, Curtis nem volt teljesen egyedül, az általa feltöltött Instagram fotók tanúsága szerint komoly társaságba keveredett, többek között L.L. Junior és KKevin is ugyanabban a hotelben szállt meg.

Elég a fiúbuliból

Curtis a beszámolói szerint egy hetet töltött a gyönyörű nyaralóhelyen - ellentétben a zenésztársaival (L.L. Junior és KKevin), akik még a cikkünk írásának napján is a helyszínről posztolnak -, és már itthon is van a kedvesével, akinek január 16-án volt a születésnapja. A jelek szerint a zenész fontosnak érezte, hogy személyesen köszöntse fel élete párját a jeles napon. Mit lehet erre mondani? Ilyen egy igazi gavallér! Curtis barátnője igazán szerencsésnek érezheti magát.