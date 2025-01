Bíró Eszternek nem férje, hanem adóstársa van

Mára már rengeteg mindent tudhat maga mögött a színházi berkekben ismert Bíró Eszter, aki negyvenhét éves korára már két gyermek büszke édesanyja, mellette pedig sikeres előadó és boldog a párkapcsolatában is.

Bíró Eszter fiatal színésznőként tűnt fel - Fotó: archív / hot magazin

hot!: A pályafutásod harmincadik évfordulójára készülsz, az Eötvös 10-ben tartandó január 30-ai előadásra már rég elkelt minden jegy. Nem gondoltatok arra, hogy nagyobb helyen, esetleg duplázva kellene ünnepelni?

Bíró Eszter: Szó volt róla, hogy legyen két koncert, de ennek az estnek az a lényege, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Falusi Mariann – akivel többször volt közös koncertünk, és most is fellép – azt mondta: „Eszter, csináld úgy, ahogy neked jólesik!” Sajnos nem tudtam mindenkit meghívni. Presser Pici bácsi és Gerendás Péter ott lesz, meg Widder Kristóf, a fél Budapest Klezmer Band, hiszen Fegyáékkal bejártuk a világot. Ha felhőtlen lesz a koncert, ha megmutathatom a számomra emlékezetes pillanatokat, már célt értem.

A Bíró Eszter koncertek a mai napig nagy érdeklődéssel futnak

hot!: A zenekarban ott lesz Födő Sándor is, akivel húsz évet töltöttetek együtt ebből a harmincból.

Bíró Eszter: Sanyit a szülei elvitték a Szegedi Szabadtéri Színpad előadására, a Miss Saigonra; ő tizenkét éves volt, én tizenhat. Nekem az az emlékezetes, hogy kik jelentek meg a föld alatti öltözőben Szegeden: Toldy Mária, akinek a tanítványa voltam; Seregi László, aki biztatott, amikor az 1993-as Ki mit tud?-on eljutottam a középdöntőig.

Kislány voltam, akiben sokan hittek, és akiknek nagyon sokat köszönhetek.

Kentaur tervezte a hihetetlen látványt helikopterestől, Simon Edit, a Rock Színház menedzsere tanított meg arra, hogy kell kilépni a színpadra. Bakó Gábor azt mondta: „Esz­ter­ke, holnaptól jössz hozzám táncolni!” Én pedig hittem, hogy ez az utam. Ke­ró, a rendező is tudta. Álltam a takarásban Szegeden, remegett kezem-lábam – a partnerem, Szolnoki Tibor húzott be a színpadra. Bardóczy Attila is támogatott. Kaszás Attila pedig, akivel a budapesti bemutatón játszottam, szintén rengeteget segített. És olyan aurája, olyan színpadi jelenléte volt, hogy nem lehetett másra figyelni. Csengery Attilával az első pillanattól megvolt a közös hang.