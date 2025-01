Bajza Viktória: Két fantasztikus férfi volt az életemben

hot!: 1983-ban szerződtél a Madách Színházhoz. Ki hívott oda?

Bajza Viktória: Az osztályfőnököm, Ádám Ottó. Abban az évben mutatták be a Macskákat, én csak másfél év múlva kaptam meg Cassandra szerepét, amikor Póka Évi várandós lett. Három macskát alakítottam Bombalurinától Grizabelláig. Őt még most is játszom, ahogy a Mary Poppins Brill nénijét is. Csodálatos szerepeim voltak: a Nyomorultakat nagyon szerettem, a Fantomot is. Sobol Gettójára, a partnereimre örök nosztalgiával gondolok vissza.

hot!: Az életedben volt egy tragikus fordulat: 2000-ben súlyos autóbalesetet szenvedtetek a férjeddel.

Bajza Viktória: Az Adriáról tartottunk haza, amikor egy részeg sofőr belénk hajtott. A zágrábi kórházba vittek bennünket. Nekem mindenem összetört, és plasztikai műtétek is vártak rám.

Két évig tartott a rehabilitáció, 45 évesen, a pályám felénél történt mindez.

Amikor visszatértem a színpadra, a C’est La Vie című darabhoz titokban jegyet vettek az orvosaim, az ápolók, a fizikoterapeuták; ott tapsoltak nekem a nézőtéren, hatalmas virágcsokorral köszöntöttek.

hot!: Nem szerettél volna többet filmezni, tévézni?

Bajza Viktória: Játszottam néhány filmben, külföldiekben is, a Szomszédokban, tévéjátékokban, és voltam Darvas Iván szerelme tévés produkcióban. De vidéken nem voltam szem előtt fiatalon.

hot!: Hogy élsz mostanában?

Bajza Viktória: 16 éve vagyok egyedül, de hát nekem megadatott az őrült nagy szerelem és a nagy szeretet is két fantasztikus férfi személyében. A meg nem született gyereket pótolják az unokaöcséim, a keresztgyerekeim. Kéthavonta utazom Szabadkára, ott élnek a testvéreim, az egész rokonságom. Olyankor kimegyek a temetőbe, és elbeszélgetek édesanyámmal.