Terhességéről vallott az Ázsia Expressz sztárja: „Egyáltalán nem voltam erre felkészülve”

Rengeteget dolgoztam és dolgozom még most is, így felmerül a kérdés, hogy miért akartam babát pont most. Az igazság az, hogy ez nem teljesen volt betervezve, de nem is szeretnék az az ember lenni, aki mindent előre eltervez. Én úgy vagyok vele, hogy ha valami össze akar jönni, akkor össze is fog, ha pedig nem akkor, azt kell megoldani. Úgy voltunk vele, amikor megvolt az esküvőnk, hogy jöhet a baba, amikor akar. Persze már korábban is beszéltünk róla, illetve az esküvőt mindenképpen meg szerettük volna tartani előbb, de úgy néz ki, hogy ezután szinte azonnal összejött a baba