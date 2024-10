Eltűntek a közös fotók – Szakított a TV2 álompárja?

Csütörtökön ért véget a TV2 népszerű szerelmi reality-je, A Kísértés, ami nem minden párosnak hozott boldogságot. Volt aki egyedül, míg mások új pár oldalán, de olyan is akadt, aki szerelmével távozott a műsor végén.

A Kísértés nem tudta meginogtatni Toncsi és Attila kapcsolatát (Fotó: TV2 Play)

A Kísértés műsorből még együtt távoztak

A 20 éves Vereb Antónia és a 28 éves Koch Attila három és fél éve él párkapcsolatban, egy éve pedig össze is költöztek. Antónia állítása szerint rögtön beleszeretett a szőke hajú, kék szemű Attilába, akit lenyűgözött a lány kisugárzása. A szerelmük kezdete óta szinte minden időt együtt töltenek, szóval az elválás nem ment könnyen számukra. 95%-ban megbíznak egymásban, ám a maradék 5%-ra is kíváncsiak. Azért jelentkeztek a műsorba, hogy kiderítsék, a szerelem lesz erősebb vagy a kísértés!

A fiatalok kicsit később csatlakoztak a már bent lévő "játékosokhoz", a kísértő fiúk és a kísértő lányok nem tétlenkedtek, azonnal közel szerettek volna kerülni az új pár tagjaihoz. Ugyan volt némi félreértés a tábortűz ceremónián látottak miatt, a fináléban mindent tudtak tisztázni, és végül együtt, kézenfogva távoztak és tértek vissza a hétköznapi életükhöz.

Eltűntek a közös fotók

Most azonban a Redditen az a hír járja, hogy időközben a szerelmesek szakítottak. Mindezt a követőik abból következtették ki, hogy a műsor befejezése után nem sokkal a közösségi oldalaikról lekerültek a közös képek. Manapság ez a szokás, hogy a párok a szakítás után mindent megsemmisítenek a social media felületeiken, a szemfüles internetezők pedig árgus szemekkel figyelik a kedvenceiket, így tűnhetett fel most is Attila rajongóinak a változás.

„2 napja meg csomó közös kép volt” – írja az egyik kommentelő.

„Igeen, én is figyeltem, mióta vége a műsornak, leszedték a közös képeket” – erősítette meg egy másik netező az előző hozzászólót.

Mégis talán van észszerű magyarázat a történtekre, ugyanis egyelőre a szerelmesek nem követték ki egymást, ami egy újabb érv lenne arra, hogy valóban szakítottak.