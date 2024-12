Vége, ennyi volt: fontos bejelentést tett Britney Spears

Az utóbbi időben Britney Spears botrányos viselkedésével volt tele a sajtó. Ez természetesen érintette a válását is, amelyet Sam Asghari adott be 2023 augusztusában.

Britney Spears hivatalosan is elvállt Fotó: Fanny magazin

Ám most újabb részletek derültek ki a viharos házasságukról, eszerint Sam Asghari azt is állította, hogy az énekesnő az évek alatt többször erőszakos volt vele és bántalmazta. A férfi állítása alapján történt olyan eset is, hogy álmában támadt rá a felesége, és a szemén lett egy nagy fekete volt, amiről állítólag lesifotók is készültek, ám akkor próbálta elrejteni az arcát.

Ám mindkét fél számára vége a megpróbáltatásoknak, ugyanis Britney és Sam Asghari válása december 2-án, vagyis hétfőn vált véglegessé. Az énekesnő nem hagyta ki az alkalmat és üzent ezen fontos esemény kapcsán.

Ma lettem 43 éves és újra szingli vagyok!

- jelentette ki az előadó a válással kapcsolatban.

A párnak egyébként volt egy házassági szerződése, amely alapján gyakorlatilag semmi sem maradt a férfinek. Britney néhány hónapig fizette a lakbérét, miután kiköltözött, Sam pedig a ruháival és egy teherautóval távozott.