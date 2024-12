Túl késő bejelentés: Háborognak a rajongók Fenyő Miklós elmaradt koncertje miatt

Fenyő Miklós immár fél évszázada szórakoztatja a közönségét, a karácsonyi „Fenyő ünnep” című ünnepi koncertje pedig immár egy gyönyörű hagyománnyá vált. 2024-ben azonban nem csendülhettek fel a jól ismert slágerei, a zenész sajnos lebetegedett és hiába járt orvosról-orvosra, a szervezete nem tudta követni az elképesztő tempóját. Szobafogságra ítéltetett. A bulit persze egy későbbi időpontban, 2025. március 12-én, Fenyő Miklós születésnapján megtartják, de sokakat sajnos ez sem tud kárpótolni…

Fenyő Miklós életében először kényszerült lemondani a karácsonyi koncertjét Fotó: Teknos

Fenyő Miklós betegsége több problémát okozott a rajongóknak

A zenész rajongótábora nem csak a fővárosra korlátozódik, rengetegen vannak vidéki városokban, falvakban, de még külföldről is sokan hazajönnek a felejthetetlen karácsonyi élmény miatt, erre a bulira emberek tucatjai foglalnak hotelszobát, Airbnb szállást, vagy panziós ellátást, hogy a koncert után ne kelljen több száz kilométert autózniuk. Most is így történt, a leleményesebbek már ősszel lefoglalták és kifizették a fővárosi éjszakájukat, hiszen senki sem számíthatott arra, hogy a főszereplő lebetegszik… És innen ered az újabb probléma: a szállásadók egy nappal a tervezett érkezés előtt, a szerződés szerint nem adják vissza a befizetett összegeket.

Lapunk információi szerint sajnos nagyon sokan hoppon maradtak emiatt, Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalára is özönlenek az ebben a témában született kommentek:

Mielőbbi gyógyulást! Sajnos nem tudom elhallgatni, hogy nekünk ez a késői bejelentés 105 eurónkba kerül, mivel már nem lehet a szállodai foglalást lemondani. 1 nappali előbbi bejelentésnél semmi gond sem lett volna. Lehet, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Bízunk a márciusi találkozásban.

Az elmaradt koncert miatt nagyon sokan bukták a szállás díját is Fotó: Mediaworks archív

A Fenyő koncert elmaradt, a szállásadóknak azonban nem kötelességük visszafizetni a foglalási díjakat Fotó: Facebook

Természetesen egyik rajongó sem Fenyő Miklósra haragszik, sőt! A zenész közösségi oldalán két napja ezrével özönlenek a jókívánságok, és mindenki izgatottan várja a tavaszi bulit.