Szenvedélyes tánccal mutatja be Tóth Gabi és párja, milyen boldogok együtt

Érzelmes és szenvedélyes pillanatoknak lehetnek tanúi vasárnap este a TV2 nézői, Tóth Gabi és új kedvese, a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bence ugyanis egy közös produkcióval lépnek fel a Sztárban Sztár leszek! hatodik élő adásában.

Nagyon sokan várják Gabiék közös produkcióját (Fotó: TV2)

Gabi a sorstársainak szeretne üzenni

A mély érzéseket közvetítő produkcióról már egy előzetes is napvilágot látott, Gabi pedig a Borsnak mesélt őszintén új daláról, valamint arról, mit jelentett számára az első nyilvános tánc, amit Mátéval mutat be ország-világ előtt.

− Az „Átkozott nyár” egy nagyon érzelmes dal, ami bemutatja a múltat, ami történt, de emellett a jelent is, ami egy boldog kezdet, egy boldog új időszak. A táncunkban is ezt szeretnénk megjeleníteni. A produkció betekintést enged abba, amiben voltam és abba is, amiben most vagyok. A küzdelmek, a padlóról felállás, majd a harmónia, ami mindenkinek jár. A dallal és a tánccal azoknak is szeretnék üzenni, akik voltak már hasonló helyzetben − mesélte a Borsnak Gabi, az üzenete pedig vélhetően sok hasonló cipőben járó nézőhöz eljut majd.

Érzelmes mozdulatokból nem lesz hiány (Fotó: TV2)

Hat év után ért véget a házassága

Mindenkit megdöbbentett Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus 9-i bejelentése, mely arról szólt, hogy a válás mellett döntöttek. Sokan azért is találták furcsának az esetet, mert tavasszal költöztek be szentendrei álomotthonukba, ami régóta közös céljuk volt. Nyár elején még úgy tűnhetett, minden a legnagyobb rendben a házaspár között, azonban sajnos be kellett látniuk, hogy nincs közös jövőjük. Most mindkettejüknek az a legfontosabb, hogy kislányuk, Hannaróza Mária a lehető legkevesebbet érzékeljen a történtekből.

Azóta az is hivatalossá vált, hogy Gabi új párja a Fricska táncegyüttes egyik tagja, Papp Máté Bence, aki már többször elkísérte az énekesnőt a Sztárban Sztár leszek! élő adásaira, vasárnap este pedig azt is megmutatják, mire képesek együtt a színpadon.