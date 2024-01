Mintha a menedzserük volna - Tóth Gabi nem mozdul a fricskás fiúk mellől

Tóth Gabi számára az utóbbi időben rendkívül fontos lett a hagyományőrzés, ez azonban sokak ellenszenvét váltotta ki. Számos követő úgy gondolja ugyanis, hogy Gabi a népszerűség hajhászása miatt vette fel magára ezt a szerepet, és a hagyományőrzés ilyen fokú túljátszásával inkább nevetségessé teszi azokat az embereket, akik tényleg szívből és lélekből tartják tiszteletben a hagyományokat, és akik számára valóban fontos ez. Mióta kialakult Tóth Gabiban hagyományőrző-láz, azóta álmodozott arról, hogy egy nap az igen tehetséges táncegyüttessel, a Fricska Táncegyüttessel léphet majd fel. Ez 2023 nyarán meg is történt, ekkor azonban bele is szeretett annak egyik tagjába, Papp Máté Bencébe. Azóta Tóth Gabi sülve-főve együtt van a fiúkkal, és folyamatosan az ő oldalukon mutatkozik. Így volt ez most is, amikor egy győri bálon az egész együttessel jelent meg.