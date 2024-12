Törőcsik Franciska a karácsonyról: Ha megússzuk veszekedés, botrány nélkül, akkor már boldogság van

Mindig is nagy vágya volt a gyönyörű színésznőnek, hogy kipróbálja magát a Dancing with the Stars műsorban és idén ez az álma valóra vált. Törőcsik Franciska sosem gondolta volna, hogy eljut a döntőig, mert szerinte ez egy szubjektív verseny, ahol a nézők nem csak a tánctudás, hanem a szimpátia alapján is szavaznak. De végtelenül boldog, még akkor is, ha a műsor miatt alig maradt ideje a karácsonyi készülődésre.

Törőcsik Franciska döntőig jutott a Dancing with the Stars műsorban Fotó: Mate Krisztian

Törőcsik Franciska családja olaszosan él

A gyönyörű színésznő hatalmas meglepetést okozott sokaknak a Dancing with the Starsban nyújtott teljesítményével. Törőcsik Franciska Baranya Dávid oldalán a szolid művészből ha kellett szexi táncossá, hol vérszívó vámpírrá alakult át. Az biztos, hogy annyira megtetszett neki a tánc, annyira élete részévé vált, hogy biztosan folytatni fogja. De majd csak az ünnepek után.

Nekem az a kedvenc karácsonyi emlékem, amikor nincs botrány, az már teljesen jó nálunk. Imádjuk egymást, de valamin mindig sikerül összekapni szenteste. Mi olaszosak vagyunk, a karácsony is erről szól, de nem baj, így jó ez! Ha megússzuk veszekedés, botrány nélkül, akkor már boldogság van, nem is kell ajándék!

– mesélte nevetve Törőcsik Franciska.

A táncos showműsor döntőse azt is elárulta, annak ellenére, hogy családja olaszosan él, mindenki nagyon jóban van a másikkal. Neki édesanyjával nagyon jó a viszonya, még akkor is, ha tinédzser korában ciki helyzetbe hozta.

– Volt a Moszkva tér bisztró, és anyukám tudni akarta, milyen helyre jár a gyerek. Egyszer konkrétan el kellett menjek anyukámmal, meg valami barátnőjével a Moszkva tér bisztróba a fiatalok közé, annyira ciki volt! Próbáltam azonosulni a helyzettel, de nem, mert ő így felmérte, hova járok, amikor elmegyek otthonról esténként. Úgyhogy majdnem elsüllyedtem, de persze túléltem és itt vagyok és ez is hozzátartozik ahhoz, aki én ma vagyok!