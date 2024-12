Mint két tojás: megmutatta édesanyját Tolvai Reni

Tolvai Reni sosem félt megmutatni magát a rajongói előtt. A Megasztár egykori győztese gyakran lepi meg a követőit egy-egy merész fényképpel Instagramon, azok legnagyobb örömére: az ünnepek közeledtével például szexi Mikulás kosztümben, sőt, anyaszült meztelenül is megcsodálhatták az énekesnőt egy-egy felvételen. Nemrég azonban Reni egy egészen más típusú fotóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Megmutatta édesanyját Tolvai Reni / Fotó: Markovics Gábor

A minap a tehetséges énekesnő az édesanyjával közös fényképpel jelentkezett Instagramon, akivel bizonyára a karácsonyt is együtt ünnepelték. Reni anyukája egyébként, mindamellett, hogy nagyon fiatalos, rendkívül csinos is. Ezek után nem is kérdés, kitől örökölte Tolvai Reni a szépségét: a kommentszekcióban is csakhamar megjegyezte az egyik követő, mennyire szép az énekesnő édesanyja.

Íme, a bájos anya-lánya fotó!