Ez igen: Schóbert Lara olyat villantott, hogy abba mindenki belepirul

Schóbert Norbi és Rubint Réka lánya, Schóbert Lara már jó ideje mindent megtesz azért, hogy kilépjen a híres szülei árnyékából és a saját lábára álljon. Ügy tűnik, hogy ez össze is jött neki, hiszen több műsorban is szerepelt már egyedül, ráadásul hatalmas a követőtábora, így influenszerként is nagyon jól teljesít.

Schóbert Lara / Fotó: Máté Krisztián

Nemrég egy igazán különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán Schóbert Lara, ugyanis elővette a bevállalós énjét és vörös fehérneműben pózolt a karácsonyfa mellett a fiatal híresség, aki még hihetetlenül lapos hasat is villantott. Mondani sem kell, hogy számtalan dicsérő komment érkezett, mindenki azt ecsetelte, hogy milyen gyönyörű Rubint Rékáék lánya.

