Megfagyott a levegő: igazi világsztár sétált be Rácz Jenő éttermébe - Fotó

John Cena rajongói szoktak is viccelődni azzal, hogy nem látják őt, és ha róla mutatnak képet, akkor azt írják, hogy üres a fotó, mert pankrátorként mindig azt mondta a híressé, hogy "You Can't See Me", vagyis "Nem látsz engem", ez pedig hatalmas poénáradatot indított el, ami a mai napig tart. Rácz Jenő posztjánál is viccelődtek ezzel, de a séf nem értette – egy kommentelő magyarázta el neki a dolgot.