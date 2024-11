Schobert Norbi a stroke után a Legyen Ön is Milliomos-ban próbált szerencsét

Őrületes népszerűségnek örvend a Legyen Ön is Milliomos a TV2-n, amely minden idők legnézettebb és legizgalmasabb kvízműsora. Az ikonikus vetélkedő Palik László műsorvezetésével tért vissza, az első héten pedig ismert haza sztárok tették próbára a tudásukat.

Legyen Ön is Milliomos: Rubint Réka és Schobert Norbi is szerencsét próbáltak (Fotó: TV2)

Celebek is játszanak a Legyen Ön is Milliomosban

Az első héten többek között Ábel Anita és Jaskó Bálint, Péter Szabó Szilvia és Völgyi Zsuzsi, Sipos Tomi és Sipos Peti, Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Farkasházi Réka és Nagy Melanie, G.w.M. exe is szerencsét próbáltak. Érdekesség, hogy a műsor után mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy bár otthon a fotelből sok kérdésre az ember könnyedén tudja a választ, a Legyen Ön is Milliomos székében egészen máshogy érzi magát az ember és ott valahogy közel sem egyértelműek a válaszok.

Schobert Norbi: „Örülök, hogy élek”

Rubint Réka és Schobert Norbi viszonylag hamar kiestek, noha utolsó kérdésüknél telefonos segítséget kértek, nem jutottak előrébb. A kérdés az volt, hogy melyik a világ második legmagasabb épülete, amelyre már egyikőjük sem tudta a választ, bár Norbi a műsor után úgy nyilatkozott: – Nem hallottam erről az épületről. Ha hallottam volna, tudtam volna. Réka pedig elárulta azt is, hogy miért érezi jónak, hogy részt vettek ebben:

Szerintem Norbinak azért volt fontos ez, mert a stroke miatt kétely volt benne, hogy ki tudja-e használni az agyának a kapacitását, és most meg tudta mutatni, hogy maximálisan.

Réka hozzátette, hogy Norbinak óriási lexikális tudása van, ezért is hagyatkozott inkább rá. Norbi egyébként az adás elején beszélt strokjáról is. – Az elmúlt években nagyon sok sportoló kapott stroke-ot, például Csollány Szilveszter is. Örülök, hogy élek, de azért a bal agyféltekém nem az igazi, és a beszédem is lelassult egy kicsit -kezdte, majd Réka átvette a szót.

Főleg estére, amikor az idegrendszer egy kicsit kimerül, akkor még nehezebb a beszéd, de ezzel a stroke-os aggyal is, szerintem Norbi egy zseni.

– Ez nem igaz – mondja Norbi –, de küzdök! S hogy vállalták a műsort, példamutató mások számára, amelyet Palik László is kiemelt.