Így néz ki valójában Ördög Nóra? Döbbenetes kép került ki a TV2 sztárjáról

Ördög Nóra már hosszú évek óta a magyar televíziózás egyik kiemelkedő alakja, aki sikert sikerre halmoz a TV2 képernyőjén. Legutóbb a Megasztárban és a Dancing with the Starsban láthatta őt a közönség – előbbiben műsorvezetőként, utóbbiban pedig zsűritagként bizonyította tehetségét a csinos híresség.

Ördög Nóra / Fotó: Mate Krisztian / hot magazin

Ördög Nórát nem csupán a profizmusa és a kedvessége miatt kedveli annyira a közönség, hanem azért is, mert sokak szerint ő az ország egyik legszebb tévése. A műsorvezető többször is elmondta már, hogy remek munkát végeznek körülötte a stylistok és a sminkesek, rengetegszer megköszönte nekik a munkájukat, hogy kihozzák belőle a maximumot – most pedig kiderült, hogy milyen "alapanyagból" kell dolgozniuk.

Ördög Nóra smink nélkül, kócosan mutatta meg magát a közösségi oldalán.

Az emberek egyenesen imádták a posztot, amit őszintének és bátornak neveztek.

Nóra, én úgy szeretem, hogy ezt az oldalad is megmutatod. Minden vasárnap így nézek ki, megnyugtat, hogy más is😂😍

– írta egy kommentelő.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra posztját: