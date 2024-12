A Megasztár elődöntőjében Dénes Dávid volt az egyik versenyző, akinek távoznia kellett annak ellenére, hogy a nézők hétről hétre odáig voltak érte. Sőt, még az adás vendégzsűrije, a világhírű zenei producer, Desmond Child is elismerően nyilatkozott a produkciójáról. De úgy tűnik, még ez sem volt elég a döntőbe jutáshoz, hiába méltatta a zsűri a saját dalos előadását is, Dávid nem búslakodik, hiszen rengeteg mindent kapott a versenytől. A Borsnak pedig azt is elárulta, sikerült-e valóra váltania azt, amiért jelentkezett.

Dénes Dávid a Megasztár döntője előtt esett ki, mégis úgy érzi, megkapta azt, amiért jelentkezett a műsorba Fotó: TV2

Dénes Dávid Megasztár-beli szereplése ugyan vasárnap véget ért, de sem a zsűri, sem pedig az énekes nem kételkedik abban, hogy nagy jövő vár még rá a szakmában, hiszen kijelentették: Dávid „született frontember”. Most pedig kiderült, mik a tervei.

Mindenképpen szeretnék eltávolodni a tévézéstől, mert nagyon nem érzem magaménak hosszú távon. Ez nem az én világom, mert én maximálisan a zenével szeretnék foglalkozni és az eleje mindenképpen kőkemény, darálós időszak lesz, de készen állok rá, és várom is. Viszont ebbe nem férnek bele a tévéműsorok, ezért nem valószínű, hogy túl sok ilyen szereplésem lesz a közeljövőben

– vallotta be.

– Persze a közönségépítésben sokat számít, hogy megmutathattam magamból többet, mint amit csak a zenémen keresztül tudtam volna. Sőt, ez a közönség egy teljesen más, szélesebb kör, mint akikhez a zeném magától eljutott volna, de nem bánom, hogy a kettő egybefolyik. Viszont nyilván a tévén keresztül is kicsit más jön át, mint amilyen valójában vagyok, mert kamerák nélkül sokkal lazább lettem volna, meg szerintem a humorom sem igazán mutatkozott meg – tette még hozzá.

A Megasztár versenyzője megkapta, amire vágyott

Az énekes bevallotta, ugyan nem gondolja, hogy a verseny nélkül sosem futott volna be, de tény, hogy bizonyos szempontból könnyebben juthatott így el arra az útra, amire mindig is vágyott.

Nekem meggyőződésem, hogy a Megasztár előtt is jó úton kezdtem el haladni, csak nagyon friss volt még ez az egész, mert elkezdtünk albumot készíteni, koncertezni is szerettünk volna, bár arra még nem volt lehetőségünk, de szerintem ez előbb-utóbb ugyanoda vezetett volna, mint ahova a műsor, csak lassabban. De természetesen a Megasztár hatalmas löketet adott és ez tényleg egy nagy lépés, meg persze valamivel könnyebb is így, mint függetlenként, hiszen rengeteg segítséget kaptam

– mesélte.