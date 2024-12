A Megasztár népszerű énekese a jövőjéről vallott: Nem Magyarországon tervezi

Dénes Dávid a Megasztár egyik legemlékezetesebb karaktere. A tetovált, piercinges srác színpadi jelenléte vitathatatlan, produkciói mindegyikét áthatotta a rockersége. Úgy látja, külföldön nagyobb lehet a kereslet az ő stílusára: Amszterdamban vagy Amerikában képzeli el a jövőjét.

Dénes Dávid a Megasztár után Amerikába vágyik (Fotó: Markovics Gábor)

A Megasztár 2024 felfedezettje múlt vasárnap, az elődöntőben esett ki, miután a veszélyzónába került, s a zsűri hosszas tépelődés után végül Tóth Abigélt szavazta tovább.

A kiesés utáni órákról Dávid így mesélt a Borsnak:

– Másnap délután 3-ig feküdtem az ágyban. De úgy, hogy reggel 6-ig az emberek reakcióit néztem az interneten. Eléggé kijött rajtam a kimerültség, sírdogáltam kicsit. A támogatás miatt, abszolút pozitív érzelem volt ez. De közben katartikus is, kicsit gyászolok, mintha meghalt volna valakim. Na jó, ennyire azért nem tragikus a helyzet. Tényleg jól érzem magam, tök jó, hogy megszabadultam a folyamatos készüléstől, hajtástól... egy időre legalábbis – ismerte el Dávid. – Így van időm megcsinálni az albumom – ez volt az első gondolatom a kieséskor. Az előző élőadásban ott volt velem ugye a Mad About Marilyn zenekar másik tagja, a gitárosom, Marci, és amikor kiestem és lejöttem a színpadról, rögtön azt mondta, hogy: akkor megcsináljuk az albumot, nem? Mondtam, hogy: ja!

Dénes Dávid bizakodó a jövőjét illetően Fotó: TV2

A Megasztár színpadáról Dénes Dávid külföldre vágyik

S hogy a műsor után visszatér-e a civil életbe, civil munkához?

Magyarországon már nem

– szögezte le. – Ha civil munkám is lesz, az azért, mert unatkozom. Egyébként az egyik álomhelyemre mennék ki, Amszterdamba vagy Amerikába! Legyen szó akármilyen munkáról, nagyon szeretnék kreatív és zeneközpontú emberek között és helyszínen lenni. De ez úgy is be fog következni előbb vagy utóbb! – bizakodott Dénes Dávid.