Tudod mi a közös Radics Gigiben és Megan Fox-ban? Mutatjuk!

Alig pár hete, hogy kiderült, a szexikon Megan Fox terhes, a botrányhős énekes, Machine Gun Kelly-től. Kapcsolatuk eddig is megélt már néhány hullámvölgyet és -hegyet, most pedig megint mélypontra érkeztek. A hét közepén bombaként robbant a hír: szakítottak, miután állítólag a színésznő olyasmit talált a zenész telefonján, ami felzaklatta őt. Nem ő az egyetlen híresség, aki várandósan maradt szingli.

Megan Fox terhesen szakított (Fotó: ANGELA WEISS)

Radics Gigi utólag árulta el

A tehetséges énekesnő, Radics Gigi 2023 augusztusában jelentette be, hogy szakított kislánya apukájával, a kis Bella akkor két és fél éves volt. Nemrég azonban kiderült, már jóval korábban a különválás mellett döntöttek: Gigi a VIASAT3 műsorában vallotta be: tulajdonképpen még várandós volt, mikor elváltak útjaik. Bár az énekesnő diszkrét a magánéletében kapcsolatban, a műsorban szeptemberben elárulta:

– Szokták kérdezni tőlem, hogy vágyok-e egy kapcsolatra? Nem. Nem is férne most bele úgy az életembe, hogy jóleső legyen. Persze ha egy szerelem jön az ember életébe, az más, arra tud időt szakítani. De most azt érezném, hogy az terhes dolog lenne, hogy valaki hozzánk csatlakozzon. Most jó így.

Radics Gigi szingliként vágott az anyaságba (Fotó: Bánkúti Sándor)

Turi Xénia a szülőszobán békült ki

A botrányhős valóságshow-szereplő a várandósságakor sem hagyta polgárpukkasztás nélkül a közönségét. Szinte az egész várandóssága alatt titkolta az apuka kilétét, a rajongók csak sejteni vélték, kiről lehet szó. Annyit azért elárult a kismama, hogy időközben szakítottak, egyedül csinálta végig a terhességet. A szülőszobába azonban a jelek szerint már elkísérte a titokzatos férfi, hazamenetelkor ugyanis egy férfi vitte haza a bébihordozót, a kommentelők pedig tudni vélték, hogy Xénia felmelegítette azt a bizonyos káposztát.

Agócs Judit öthetes terhesen szakított

A Kisfaludy-díjas színésznő a terhessége legelején lett szingli. Ahogy annak idején, 2017-ben a Ripost megírta: Agócs Judit a várandóssága ötödik hetében járt, amikor úgy érezte, nem bírja tovább: összecsomagolt, és elhagyta születendő gyermekének apját, aki történetesen Szulák Andrea exe, Gábor. A lapnak akkor ezt mondta:

– A Jóisten úgy akarta, hogy ez a kisbaba megszülessen, és egy csoda, hogy megadatik, hogy én legyek az anyukája. Már nagyon régen akartam gyereket, csak nem jó kapcsolatokba futottam bele, ez most így alakult, de az én döntésem volt, ami történt.