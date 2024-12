Felsorolni is nehéz, hogy mennyi teendő szakad a nyakunkba az ünnepek előtt: ajándékokat kell venni, több napra be kell vásárolni, és ott van még a dekorálás, a karácsonyfa-állítás, a sütés-főzés, a takarítás – és még sorolhatnánk. Nem csoda hát, hogy Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor is hajlamos stresszelni ebben az időszakban.

Marsi Anikó elhatározta, hogy korcsolya-oktatásra is beiratkozik – Fotó: Szabolcs László Helyszín: Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó / hot! magazin

Gyakran összeveszik Marsi Anikó férjével karácsony előtt

– Az biztos, hogy szokásomhoz híven az utolsó pillanatokra hagyom a vásárlást! – kezdte Gyarmati Gábor a hot! magazinnak. – Minden évben stresszelek ilyenkor, hogy minden jól sikerüljön. Szenteste délutánján viszont általában megnyugszom, és akkor már inkább élvezem az ünnepeket.

– Igen, aznap már minden szép és mosolygós – vette át a szót Marsi Anikó. – Előtte azonban nem könnyű… Előfordult már olyan, hogy összevitatkoztunk egy olyan jelentős problémán, hogy a franciasalátába kell-e krumpli – nevetett.

Hol ünnepel Marsi Anikó családja idén?

A házaspár óriási mozaikcsaládban él, így eddig minden egyes karácsonyukkor más-más forgatókönyv szerint ünnepeltek. Ezért sokáig nem is jelölték ki pontosan azt, hogy melyik napokon hol legyenek a gyerekek.

– Az egyedüli biztos pont az, hogy még karácsony előtt hazajön Vilmosom. Alig várom, hogy a kezeim közé kaparintsam! – mondta lelkesen Anikó. – Utána viszont nem tudom, hogyan lesz, de az biztos, hogy egy családtagot sem hagyunk ki az ünneplésből.

Hogy vannak Marsi Anikó gyerekei?

Marsi Anikó nagyobbik fia, Vilmos szeptemberben költözött ki Írországba, ahol elméleti fizikát tanul az egyetemen. Az édesanya nagyon örül, hogy a fia ennyire önálló, de azért nem volt könnyű hozzászoknia ahhoz, hogy ilyen messze él tőle.

– Segítettem neki a kiköltözésnél, szerencsére nagyon jó helyen van. Amikor egyedül jöttem hazafelé, a repülőn azért sírdogáltam. Olyan volt, mintha gyomorszájon ütöttek volna egy kalapáccsal. Azon gondolkoztam, hogyan folytatódik tovább az élet. Nagyon furcsa volt. Aztán novemberben a kisebbik fiammal, Vincével meglátogattuk Vilmost. Nagyon jól éreztük magunkat. Teljesen megnyugodtam, hogy a gyerekem olyan közegben van, amire mindig is vágyott. Most pedig egy teljes hónapig itthon lesz! – ecsetelte a híradós. – Őrülten büszke vagyok mind a két gyerekemre. Az pedig egy anyának óriási öröm, ha a gyerekei ennyire jóban vannak. Vince sokszor felhívja Vilmost, az érdeklődés mellett pedig többször kért már tőle tanácsot is. Ez irtó jólesik a szívemnek!