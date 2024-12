Lelkiállapotáról vallott Kulcsár Edina: "történtek olyan dolgok, amik nem feltétlenük adtak okot az örömre"

Kulcsár Edina sok magyar nő kedvence, nem véletlenül az ország egyik legbefolyásosabb influencere. Az egykori szépségkirálynő hatalmas hírnévre tett szert: az életmóddal és a szépségápolással, valamint az anyasággal kapcsolatos tanácsaira magyar nők milliói kíváncsiak. Edina ezért hatalmas sikereket ér el, és milliók kíváncsiak az életére. Most engedte, hogy feltegyenek neki a rajongók néhány kérdést, amelyből több információ is kiderült.

Kulcsár Edina nem is lehetne boldogabb

Kulcsár Edina élete maga a tündérmese, mióta megtalálta a szőke hercegét az ország híres gengszerrappere, G.w.M személyében. Ez egy mindent elsöprő szerelem, s mint olyan, nagyon gyorsan pörheti az eseményeket. Alig, hogy hivatalossá tették a kapcsolatukat, már be is jelentették, hogy jön az első gyermekük. Azóta már házasok, és a második gyermekük is megszületett. A rajongók most arra kíváncsiak, hogy lesz-e ötödik gyermeke Edinának.

Egyelőre ilyenen még csak gondolkodni sem gondolkodom! Annyira lefoglalnak a gyerekek

- vallotta be, és elárulta, hogy most inkább a nem felé hajlik, de ki tudja, mi lesz.

Egy olyan kérdést is kapott, hogy boldog-e, ugyanis az utóbbi időben szomorúnak tűnik. Ekkor elárulta, hogy nem boldogtalan, de mostanában beteg és lázas, és ez az arcán is meglátszik.

Valóban történtek olyan dolgok, amik nem feltétlenük adtak okot az örömre, viszont azt nem szeretném itt megosztani

- írja.

Elárulta, hogy aludni sincs túl sok ideje. Amarának jönnek a fogai és sokat sír, Dion pedig állandóan csak enne. még csak 4 hónapos, de máris 8 kiló. Medoxon kívül egyik gyereke sem valami jó alvó, így neki sincs sok ideje az alvásra, azt azonban kiemelte, hogy Medoxnál jobb és aranyosabb gyerek nincs a világon, mert ő mindenben nagyon segítőkész - írta a sztorijaiban.