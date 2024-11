Egyedül maradt a gyermekeivel Kulcsár Edina

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyermeke, Dion augusztusban látta meg a napvilágot, így összesen már hat csemete "rohangál" a sztárpár körül. Vagyis inkább az egykori szépségkirálynő az, aki rohangál, ugyanis Instagram-oldalán elárulta, hogy nem könnyű két kisgyerekkel. Dion ugyanis még alig három hónapos, míg Amara másfél éves múlt, de mindketten igénylik az egész napos odafigyelést. Beleértve az éjszakákat is...

Kulcsár Edina egyedül maradt a gyermekeivel (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina klónoztatná magát

Ugyebár azt említettük, hogy nem könnyű az élet két kisgyerekkel, főleg ha az egyikük még csak alig három hónapja született. Ezt most Kulcsár Edina is megosztotta a rajongóival, ráadásul mindezt hajnalok hajnalán tette, ugyanis az éjszakát Dion és Amara megnyugtatásával töltötte. Egyedül. Az édesanya két emelet között futkosott, hogy síró babáival foglalkozzon, s mire elcsendesültek a picik, elgondolkozott azon is, hogy klónoztatná magát.

Ez volt az estém csúcspontja! Amikor egyszerre két gyerek sírt. Az egyik lent, a másik az emeleten. Szóval, miután megoldottam a helyzetet, hosszasan gondolkoztam a klónozásról

– írta a közösségi oldalán Edina, mire a kommentelők elgondolkoztak, hogy mégis miért egyedül kellett megoldania ezt a feladatot. Vajon hol volt G.w.M? Illetve az is kérdés lett, hogy miért két emelet választja el a gyerekeket.

– Kedves Edina! Ne a klónozáson gondolkozz, hanem azon, hogy valószínű nem a megfelelő apukának szültél két gyereket. Gondolom ráérne ő is, csak inkább alukál, mert tudtommal a falunapokat napközben tartják, nem éjszaka, így biztos nem haknizik miközben te a gyermekeitekkel éjszakázol – fogalmazott az egyik kommentelő, aki valószínűleg nem számolt azzal, hogy G.w.M éjszaka is koncertezik, vagy éppen az éjszaka közepén ér haza egy vidéki fellépéséről.

– Én azt nem értem, hogy sírhat éjszaka egyik gyerek lent, a másik fent. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem az van, hogy Amara egyedül alszik a nappaliban a ketrecben! A rugdosósok szobája fent van az emeleten, nem? De ha lent lenne, még ők is kicsik szerintem ahhoz (pláne Nina), hogy egy komplett emelet, és több szobaajtó válassza el őket éjszakára a szüleiktől, jelen esetben Edinától – tették fel a költői kérdést.