Teljesen kiakadtak a rajongók attól, amit G.w.M Kulcsár Edina macskájával tett

Kulcsár Edina szíve tele van szeretettel. Nagyon sokan irigylik az életét, elvégre gyönyörű, csodálatos házasságban él, van négy gyönyörű gyermeke, egy szép nagy háza, a karrierje pedig folyamatosan felfelé ível. Edina emellett az állatokat is nagyon szereti. Ismeretes, hogy van két hatalmas kutyájuk, ami miatt kapták is az ívet rendesen, hiszen sokak szerint ilyen nagy kutyák nem valók ilyen pici gyerekek mellé. Nemrégiben pedig kapott egy kiscicát is, aminek különösen nagyon örült, hiszen mindig is szeretett volna macskát. G.w.M nem rajong a macskákért, éppen ezért nagy öröm volt Edina számára, hogy megengedte neki a férje, hogy hazavigye a cicát. Most azonban megdöbbentő fotó került ki. G.w.M ugyanis a cicával összebújva pózolt.

De fain. Nem gondoltam volna, hogy valaha fogok egy cicát szeretni

- vallotta be.