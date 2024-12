Még ez is?! Nem hiszed el, mi van aranyból a Kőgazdag Fiatalok sztárjánál

A Kőgazdag Fiatalok sztárja, Dulin Metta a luxusmárkáknál csak a patyolat tiszta rendet szereti jobban. Épp ezért jóformán előrehozott karácsonynak érezte a pillanatot, amikor kicsomagolta legújabb porszívóját. Persze stílusosan tömör aranynak tűnik a csöve...

A Kőgazdag Fiatalok Mettájánál a porszívó is aranyból van (Fotó: Dulin Metta)

A Kőgazdag Fiatalok sztárja folyton takarít

– Az előző is pontosan ugyanilyen típus, de ez ARANY színű! Annyira hasznos kis jószág. Az autót, a lakást, a kanapét, mindent is ezzel szoktam takarítani. Esküszöm, jobban örülök ennek, mint egy LV [Louis Vuitton] táskának – áradozott közösségi oldalán Kőgazdag Metta.

Metta élete egyik legjobb befektetésének tartja az aranyszínű takarító eszközt (Fotó: Instagram)

Metta korábban már többször tanúbizonyságot tett tisztaságmániájáról. A Kőgazdag Fiatalok sztárja az első évadban még alkalmazott egy bejárónőt, persze nem volt elégedett a munkájával. Miután őt elbocsátotta, leginkább már csak saját magában bízott.

„Még az alsónadrág-mosást is élvezem!"

– Igazából én egy ilyen „csináld magad" lány vagyok sok tekintetben, bármennyire is nem nézik ki belőlem az emberek. A jég hátán is megélnék, akkor is ha egyedül kell megoldanom mindent. Akkor sem riadok vissza a takarítástól, ha éppen egy építkezés után kell, de persze a hétköznapokban sem. Ha égőket kell cserélni, vagy felfúrni egy képet a falra azt is megoldom – árulta el korábban a Ripostnak.

A csinos szőkeség novemberben árulta el, hogy rátalált a szerelem, az imádott, ámde titkos férfi kedvéért magára öltötte a háziasszony szerepét.

– Jó érzés tartozni valakihez, hogy van kire főzni, ruhát vasalni, még az alsónadrág-mosást is élvezem! Szívesen vállalom a klasszikus házi asszony szerepet. Vannak tipikusan férfi feladatok, de nem gondolom, hogy a férfiaknak kéne mosni-főzni: a klasszikusan női teendőket magamra vállalom, 100, vagy 110 százalékban!