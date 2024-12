Hunyadi Donatella: Anyukám mindig sír a fellépéseimen!

Modellkedik, énekel, táncol, sportol és egy kiskutya szerető gazdija: Kiszel Tünde lányának jóformán egy szabad perce sincs. Hunyadi Donatella gyerekkoráról mesélt.

Hunyadi Donatella a gyermekkoráról mesélt (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Hunyadi Donatella: „Tökéletes gyerekkorom volt”

Édesanyja révén gyerekkora óta szerepelt a nyilvánosság előtt, de az utóbbi években saját jogán is elismerést szerzett. Több év „visszavonultság” után tavaly a Dancing with the Stars-ban tűnt fel, ahol nem titkolt célja volt kilépni édesanyja árnyékából. Mindez azonban nem arról szólt, hogy ne lett volna boldog kicsiként, mint mondja, álomszerű volt az az időszak.

Tökéletes gyerekkorom volt, nagyon sokat játszottam, sokat voltunk a játszótéren édesanyámmal.

– Abszolút meg voltam hagyva gyereknek. Ez abban is megnyilvánult, hogy rám volt hagyva a döntés, hogy mivel szeretnék majd foglalkozni. Egy szülőnek az a dolga, hogy megtalálja, miben a legtehetségesebb a gyermeke, mi neki a legjobb. Semmi nem volt rám erőltetve, de sok út volt megadva: beírattak sportra, kosárlabdázni, zongorára, táncra, és sok más különórára is – sorolta mosolyogva az M2 Petőfi TV műsorában. – Egy idő után rájöttem, hogy a sport engem annyira nem érdekel. Sportolok azért a mai napig, de inkább csak hobbiszinten – utalt edzőtermi tevékenységére.

– A zene világa kezdett érdekelni. Nagyon szerettem zongorázni, viszont gyakorolni annyira nem. Elég hiperaktív gyerek voltam, nekem nem sikerült naponta órákat a hangszer mellett ülni – nevetett, majd hozzátette, az éneklés viszont egyre nagyobb szerepet kapott az életében, amiben énektanára is támogatta. Középiskolában a Bartók Konzervatóriumba nyert felvételt, majd a Zeneakadémiára felvételizett sikeresen:

– Klasszikus ének alapszakot végeztem, 2023 júniusában megszereztem a diplomámat, aztán felvételiztem oratórium- és dalének szakon vagy mesterszakon, és most nyáron megint diplomázni fogok: leteszem a mesterdiplomámat, ami egy egyórás koncertből fog állni – sorolta a tehetséges lány.

A modellkedés is terítéken volt

– Mindig azt gondoltam, hogy nekem minden menni fog, és mindent százszázalékosan tudok csinálni. Ez nyilván nem ment, de senkinek sem lenne. A modellkedést illetően, szerintem minden kislánynak van egy időszak az életében, amikor modell szeretne lenni. De rájöttem, hogy az nagyon nehéz, nagyon rövid, nagyon sok lemondással jár. Szóval ez egy kellemes hobbivá vált, és az éneklés van a fókuszban.